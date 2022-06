Wilson Lima inicia entrega do Auxílio Estadual enchente para famílias de mais sete municípios

Redação AM POST

O cartão Auxílio Estadual Enchente começará a ser entregue, nesta segunda-feira (20/06), em sete cidades do Amazonas, anunciou o governador Wilson Lima. Ao todo, cerca de nove mil famílias serão contempladas com o apoio financeiro nas cidades de Atalaia do Norte, Santo Antônio do Içá, Amaturá, Japurá, Uarini, Canutama e Novo Aripuanã.

A ação faz parte da Operação Enchente 2022 montada para atender municípios afetados com a elevação do nível dos rios. A entrega dos cartões está em andamento em outras 14 cidades do Amazonas, são elas Manacapuru, Eirunepé, Ipixuna, Guajará, Envira, Boca do Acre, Itamarati, Anamã, Caapiranga, Itacoatiara, Benjamin Constant, Juruá, Borba e Manaquiri.

A estimativa da Defesa Civil do Estado é que 100 mil famílias que sofrem os impactos da cheia sejam contempladas, com o benefício no valor de R$ 300 em parcela única.

Panorama atual

A Defesa Civil do Amazonas acompanha, diariamente, a situação meteorológica e hidrológica do estado, enviando alertas e informativos para que as entidades municipais possam organizar seus planos de prevenção e resposta para eventuais situações adversas. Um total de 552.482 pessoas e 138.121 famílias já foram afetadas pela enchente deste ano no estado do Amazonas.

Atualmente o Amazonas possui 48 municípios com Decreto de Situação de Emergência, são eles:

Calha do Juruá: Guajará, Ipixuna, Envira, Itamarati, Eirunepé, Juruá, Carauari

Calha do Purus: Boca do Acre, Canutama, Beruri

Calha do Madeira: Borba, Nova Olinda do Norte

Calha do Alto Solimões: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, S. Antônio do Içá, Amaturá, Tonantins, S. Paulo de Olivença

Calha do Médio Solimões: Japurá, Tefé, Uarini, Jutaí, Fonte Boa, Maraã, Coari, Alvarães

Calha do Baixo Solimões: Manacapuru, Careiro da Várzea, Caapiranga, Manaquiri, Anamã, Careiro Castanho, Iranduba

Calha do Médio Amazonas: Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Autazes, Urucurituba, Presidente Figueiredo, Silves

Calha do Baixo Amazonas: Boa Vista do Ramos, Maués, Barreirinha, Novo Aripuanã, Parintins, S. Sebastião do Uatumã, Nhamundá

