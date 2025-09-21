Wilson Lima inicia obras viárias e entrega LED em Urucurituba no Amazonas

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima assinou, neste sábado (20/09), a ordem de serviço para o início das obras de recuperação viária em Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus) e inaugurou o novo sistema de iluminação pública em LED, implantado pelo Ilumina+ Amazonas. As ações foram anunciadas como um avanço para o município, com impacto em segurança viária, valorização dos espaços urbanos e qualidade de vida.

PUBLICIDADE

No âmbito do Programa Asfalta Amazonas, serão executados serviços de terraplenagem e asfaltamento em 5 quilômetros de avenidas. O investimento previsto é de R$ 7 milhões. “Da mesma forma que eu dei a ordem de serviço para a recuperação do sistema viário do bairro da Liberdade, nós também trabalhamos com a iluminação pública. O Ilumina+ Amazonas já chegou aqui e trouxe mais segurança, conforto e dignidade. Nesse governo, ninguém fica para trás”, afirmou o governador.

Leia também: Adolescente vai imprimir trabalho e é estuprada por dono de papelaria em Beruri no Amazonas

PUBLICIDADE

A cerimônia contou com a presença dos deputados federais Adail Filho e Silas Câmara; dos deputados estaduais Cabo Maciel e Alessandra Campêlo; do prefeito Leôncio; e do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano e da UGPE, Marcellus Campêlo.

Com o Ilumina+ Amazonas, a sede de Urucurituba recebeu 1.177 novos pontos de LED, substituindo antigas luminárias de vapor de sódio, mercúrio ou mistas. O aporte foi de R$ 2,8 milhões, com promessa de maior eficiência energética, durabilidade, luminosidade e menor impacto ambiental. Morador da cidade, Rafael Gomes, 20 anos, destacou que a nova iluminação “melhorou bastante”, reduzindo a sensação de insegurança.

Segundo o governo, o Ilumina+ já atendeu 61 municípios e 244 comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas, totalizando 110,9 mil pontos de LED e tornando o Amazonas pioneiro na universalização da tecnologia no interior. Já o Asfalta Amazonas beneficia 33 municípios, com trabalhos em andamento em 19 e execução direta em locais como Boa Vista do Ramos, Humaitá, Novo Aripuanã e Apuí.