Amazonas

Wilson Lima investe R$ 7,8 milhões para fortalecer setor primário em todos os municípios do Amazonas

A ação contemplou a entrega de mais de 2,4 mil itens, incluindo veículos, embarcações e implementos agrícolas.

Por Jonas Souza

14/08/2025 às 14:16

Notícias do Amazonas  – O governador Wilson Lima anunciou, nesta quinta-feira (14/08), um pacote de investimentos de mais de R$ 7,8 milhões destinado ao fortalecimento e incentivo do setor primário em todo o Amazonas. A ação contemplou a entrega de mais de 2,4 mil itens, incluindo veículos, embarcações, implementos agrícolas, insumos, equipamentos e documentos rurais, beneficiando agricultores familiares e produtores nos 62 municípios do estado.

Leia mais: Vereador mantinha enfermeira como escrava sexual, revela investigação

Durante solenidade no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, em Manaus, o governador destacou que os investimentos visam ampliar a produtividade, fortalecer a logística e garantir renda e qualidade de vida a quem vive da agricultura e da pesca. “Não estamos apenas pagando o pequeno produtor para cumprir sua função econômica. Essa é a nossa identidade. Muitas famílias dependem dessa atividade, tanto no campo quanto na cidade”, afirmou.

A iniciativa, realizada por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), incluiu a entrega de 12 embarcações fluviais, dois caminhões frigoríficos, seis pick-ups e 40 triciclos. Também foram distribuídos 185 motocultivadores, 200 motores estacionários, 31 roçadeiras, 12 kits de casa de farinha, mil caixas de isopor, 500 kits de tratamento de água, 500 rolos de mangueira e sementes para diversificar a produção.

Entre os beneficiados, o agricultor Eduardo Cavalcante, de Anamã, recebeu um motocultivador e ressaltou o impacto positivo na produtividade e na renda familiar. Já a produtora Rosana Evangelista, de Iranduba, comemorou a chegada de uma máquina para fabricação de vassouras, que permitirá expandir sua atividade com reciclagem de garrafas PET.

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) também participou, entregando seis toneladas de frutas a entidades sociais, além de kits roçado, aeradores, coletes e bonés para feirantes. Foram formalizados contratos dos programas de regionalização da merenda escolar e mobiliário escolar, além de repasses de crédito para feirantes.

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) distribuiu 103 documentos rurais, entre Cartões do Produtor Primário (CPP) e Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF), garantindo acesso a políticas públicas, crédito e regularização para trabalhadores do campo.

Relacionadas

