Wilson Lima lança 20ª edição do Governo Presente na zona leste de Manaus

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima abriu, neste sábado (16/08), a 20ª edição do programa Governo Presente, realizada no bairro Coroado, zona leste de Manaus. A iniciativa reúne 42 secretarias e órgãos estaduais e mobiliza mais de 500 servidores para atender a população de forma gratuita, entre 8h e 14h.

Wilson Lima destacou que o Governo Presente reforça a atuação do Estado junto às comunidades da capital. Segundo ele, o programa aproxima a população de serviços essenciais, como saúde, cidadania, habitação, crédito e lazer, permitindo que milhares de pessoas sejam atendidas em um só local.

“Nos últimos meses, nós discutimos como poderíamos tornar os serviços cada vez mais eficientes. Dessa vez, estamos chegando antes, conversando com as lideranças e com as famílias, e também vamos dar continuidade a alguns atendimentos até quarta-feira. A ideia é garantir que as demandas da comunidade sejam efetivamente resolvidas, distribuindo os servidores ao longo dos dias para um atendimento mais ágil e completo”, afirmou o governador Wilson Lima.

Participaram da solenidade o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade; os deputados estaduais Alessandra Campelo, Joana D’Arc, Cabo Maciel e Abdala Fraxe; os vereadores Marco Castilhos, Diego Afonso, Allan Campelo, Paulo Tyrone, Ivo Neto e Rodrigo de Sá; além de secretários de Estado.

A meta desta edição é alcançar 7 mil atendimentos, beneficiando diretamente moradores do Coroado – bairro com mais de 53 mil habitantes – e das comunidades vizinhas. Criado para descentralizar os atendimentos, o programa contabilizou mais de 100 mil atendimentos em 13 edições no ano de 2024, demonstrando sua importância como política pública de aproximação entre governo e sociedade.

A ação também impactou diretamente a vida de moradores da região, como a autônoma Eliana Gomes da Silva, de 66 anos, que recebeu uma cesta básica da Sejusc e aproveitou para retirar sua nova identidade.

“Achei ótimo. Foi muito bom o que fizeram para nós. Há muito tempo estava querendo tirar minha identidade, mas eu não tinha conseguido. E agora, graças a Deus, tive essa oportunidade. Eu amei essa ajuda do governo, porque ajuda bastante para nós que precisamos”, declarou Eliana.

Os atendimentos principais começaram neste sábado, no Coroado, e seguem até quarta-feira (20/08), em serviços pré-agendados de saúde, Castramóvel e emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Principais serviços oferecidos

SES-AM

– 700 atendimentos em 32 especialidades (consultas presenciais e Telessaúde)

– Exames, aferição de pressão e glicemia

– Carreta da Saúde: mamografia e ultrassonografia (até 19/08)

FVS-RCP

– Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites; distribuição de preservativos

Sepet

– Castramóvel: 150 castrações, vacinas e agendamentos

SSP-AM

– Emissão e agendamento da Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Sejusc

– Declarações de hipossuficiência, regularização de CPF, apoio jurídico e psicológico, entrega de 4,5 toneladas de alimentos

Educação

– Agendamento para Provão Eletrônico, matrículas EJA e regular

Detran-AM

– Serviços de licenciamento, cursos gratuitos e sorteio de capacetes

Afeam

– Liberação de mais de R$ 200 mil em crédito e renegociações

FPS

– R$ 155 mil em fomentos e programas de microcrédito

Seas

– Crédito Rosa e inscrições no curso Padaria Artesanal

Sect

– Entrega de 15 títulos definitivos e orientação sobre regularização

Suhab

– Renegociação de dívidas habitacionais e pré-cadastro no Amazonas Meu Lar

Sedel

– Fisioterapia, ventosa terapia e aferição de pressão

FUnATI

– Campanha de envelhecimento saudável

Cetam

– Esmaltação, corte de cabelo e massagem

Cultura

– Atividades recreativas e espetáculo infantil

ADS

– Feira de produtos regionais e entrega de 3 toneladas de peixes

Amazonprev

– Recadastramento de aposentados e pensionistas

Procon-AM

– Orientação ao consumidor e renegociação de dívidas

PGE-AM

– Consulta e parcelamento de débitos

Setemp

– Cadastro no Sine, intermediação de mão de obra e cursos gratuitos

Cosama

– Distribuição de água tratada em copos biodegradáveis e envasados