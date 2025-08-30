A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Wilson Lima lança 47ª Expoagro, maior feira do agronegócio sustentável do Amazonas

Resgatada em 2019, após seis anos sem ser realizada, a Expoagro já movimentou R$ 667 milhões em negócios nos últimos cinco anos.

Por Jonas Souza

30/08/2025 às 16:10 - Atualizado em 30/08/2025 às 16:11

Notícias do Amazonas  – Com expectativa de gerar R$ 230 milhões em negócios e atrair 260 mil visitantes, a 47ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) foi lançada neste sábado (30/08) pelo governador Wilson Lima. O evento ocorrerá entre 28 de setembro e 5 de outubro, no Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, em Manaus, consolidando-se como a principal vitrine do setor primário da região Norte.

“A Expoagro é uma oportunidade de valorização do produtor rural, de comercialização e de atração de novos negócios. Mais uma vez garantimos a isenção de ICMS durante a feira, o que fortalece pequenos e médios produtores”, destacou o governador.

Tradição retomada e investimentos

Resgatada em 2019, após seis anos sem ser realizada, a Expoagro já movimentou R$ 667 milhões em negócios nos últimos cinco anos, reunindo mais de 2,1 mil expositores e público superior a 1,2 milhão de pessoas.
A edição de 2025 será realizada pelo terceiro ano consecutivo no Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, revitalizado pelo Governo do Estado com R$ 25,1 milhões em investimentos. O espaço conta com pavilhões de exposição, arena de rodeio, auditórios, museu da pesca, baias para animais e áreas de alimentação, sendo reconhecido como a “casa do produtor rural”.

Programação diversificada

Ao longo de oito dias, o público encontrará 580 estandes, feira de maquinários, rodadas de negócios e científicas, capacitações, torneios leiteiros, rodeio e exposição de animais. Também haverá espaço para produtos regionais e programação cultural, com destaque para a 2ª Corrida da Expoagro (28/09), de 5 km e 10 km, e o Festival Artistas da Terra, com mais de 30 atrações locais.

Incentivo ao setor e resultados

Todos os produtos comercializados terão isenção de ICMS, reduzindo custos e estimulando investimentos. O pecuarista Darcilo Zannini, participante há 20 anos, reforçou a importância da feira. “É a data que esperamos para comercializar animais e ampliar negócios. O apoio do Estado atrai novos criadores e fortalece o setor”, afirmou.

Durante a solenidade, também foi entregue o certificado da Organização Mundial de Saúde Animal que reconhece o Amazonas como Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, o mais elevado status sanitário da pecuária. Além disso, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) concedeu registro ao entreposto Ovos Imperatriz, de Iranduba, garantindo a certificação de qualidade e segurança alimentar.

Produção amazonense no exterior

A força da produção local também será representada fora do Brasil. Três queijarias do Amazonas — D’Lourds e Original (Autazes) e Macurany (Parintins) — foram selecionadas para participar do Mondial Fromage Tours 2025, em Paris, após conquistarem premiações nacionais, incluindo oito medalhas na ExpoQueijo Araxá.

Próximos eventos

Antes da Expoagro, nos dias 2 e 3 de setembro, Manaus recebe o 1º Agro Amazonas – Defesa Agropecuária, no Centro de Convenções Vasco Vasques, reunindo especialistas para debater temas como alimentos seguros, mercados abertos, defesa animal e vegetal e inovação digital no campo.

