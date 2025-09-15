Wilson Lima lança edital de apoio financeiro para extrativistas da piaçava no Amazonas

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou nesta segunda-feira (15/09) o edital de credenciamento para concessão da subvenção econômica da piaçava, benefício que garante apoio financeiro a extrativistas e valoriza a produção sustentável da fibra. A ação é coordenada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e reforça o compromisso do Estado em fortalecer a economia da floresta.

Como participar

O edital é destinado a extrativistas, associações, cooperativas, sindicatos, conselhos e instituições legalmente constituídas que atuam na cadeia da piaçava. O credenciamento pode ser feito até o dia 30 de setembro, pelos seguintes canais:

E-mail: [email protected]

Presencialmente: sede da ADS, Av. Carlos Drumond de Andrade, nº 1460, bairro Japiim, em Manaus

Interior: nas Unidades Locais (Unlocs) do Idam

O edital completo está disponível no site oficial da ADS (www.ads.am.gov.br).

Valores da subvenção

De acordo com o edital, o governo pagará um subsídio de R$ 0,50 por quilo da fibra comercializada, com previsão de repasse médio de R$ 500 mil nesta edição.

O governador destacou que a medida integra a política de valorização do setor primário:

“Quando eu assumi em 2019 o governo, eu dei prioridade para regularizar o pagamento de todas as subvenções. É o caso da piaçava, é o caso da borracha, que já teve um papel importante na nossa atividade econômica”, afirmou Wilson Lima.

Balanço das subvenções

Nos últimos seis anos, o Governo do Amazonas destinou cerca de R$ 30 milhões para o pagamento de subvenções econômicas que contemplam cadeias como a juta e malva, borracha e pirarucu, beneficiando mais de 14,6 mil extrativistas, juticultores e manejadores em todo o estado.

A diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, ressaltou que o programa reforça o compromisso com a produção sustentável: