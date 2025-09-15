A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Wilson Lima lança edital de apoio financeiro para extrativistas da piaçava no Amazonas

O edital é destinado a extrativistas, associações, cooperativas, sindicatos, conselhos e instituições legalmente constituídas.

Por Jonas Souza

15/09/2025 às 16:21 - Atualizado em 15/09/2025 às 17:04

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou nesta segunda-feira (15/09) o edital de credenciamento para concessão da subvenção econômica da piaçava, benefício que garante apoio financeiro a extrativistas e valoriza a produção sustentável da fibra. A ação é coordenada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e reforça o compromisso do Estado em fortalecer a economia da floresta.

PUBLICIDADE

Leia mais: Carlos Bolsonaro diz que ex-presidente Jair Bolsonaro investiga possibilidade de câncer após retirada de lesões de pele

Como participar

O edital é destinado a extrativistas, associações, cooperativas, sindicatos, conselhos e instituições legalmente constituídas que atuam na cadeia da piaçava. O credenciamento pode ser feito até o dia 30 de setembro, pelos seguintes canais:

PUBLICIDADE

  • E-mail: [email protected]

  • Presencialmente: sede da ADS, Av. Carlos Drumond de Andrade, nº 1460, bairro Japiim, em Manaus

  • Interior: nas Unidades Locais (Unlocs) do Idam
    O edital completo está disponível no site oficial da ADS (www.ads.am.gov.br).

Valores da subvenção

De acordo com o edital, o governo pagará um subsídio de R$ 0,50 por quilo da fibra comercializada, com previsão de repasse médio de R$ 500 mil nesta edição.

O governador destacou que a medida integra a política de valorização do setor primário:

“Quando eu assumi em 2019 o governo, eu dei prioridade para regularizar o pagamento de todas as subvenções. É o caso da piaçava, é o caso da borracha, que já teve um papel importante na nossa atividade econômica”, afirmou Wilson Lima.

Balanço das subvenções

Nos últimos seis anos, o Governo do Amazonas destinou cerca de R$ 30 milhões para o pagamento de subvenções econômicas que contemplam cadeias como a juta e malva, borracha e pirarucu, beneficiando mais de 14,6 mil extrativistas, juticultores e manejadores em todo o estado.

A diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, ressaltou que o programa reforça o compromisso com a produção sustentável:

“O pagamento da subvenção da piaçava é um compromisso do Governo do Estado em valorizar o produtor, fortalecendo a economia, a produção sustentável e garantindo a continuidade da cadeia da extração dessa fibra.”

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Motociclista por aplicativo morre após colisão com ônibus na zona leste de Manaus

Passageira é socorrida por populares e autoridades investigam as causas.

há 2 minutos

Amazonas

Justiça mantém cassação de prefeito e vice de Caapiranga por abuso de poder político

Na decisão, o magistrado destacou que a condenação se baseou em provas de contratações irregulares feitas com finalidade eleitoral.

há 10 minutos

Mundo

Trump confirma novo ataque a barco no Caribe que resultou na morte de “narcoterroristas venezuelanos”

O comunicado de Trump foi publicado em sua rede social.

há 22 minutos

Caiu na rede é post!

Motorista tem carro destruído em acidente a caminho de concurso em Manaus

Vítima seguia para realizar concurso quando Fiat Argo foi atingido

há 24 minutos

Política

Pré-candidata ao governo, Maria do Carmo fala sobre respeito e diferenças ao comentar morte de Charlie Kirk

Segundo Maria do Carmo, o episódio não expõe apenas a brutalidade do crime, mas também a forma como parte da sociedade reagiu.

há 32 minutos