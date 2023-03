Wilson Lima lança ‘Março Lilás 2023’ e anuncia intensificação de exames e consultas ginecológicas na Semana da Mulher

Redação AM POST

O governador Wilson Lima lançou, nesta quarta-feira (1º/03), a programação do Movimento Estadual Março Lilás 2023 para alertar a população sobre a prevenção ao câncer de colo de útero. Ele anunciou a Semana da Mulher no Hospital Delphina Aziz, com a intensificação de exames e consultas ginecológicas. A solenidade aconteceu na sede da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Toda a nossa rede está mobilizada com essa atenção voltada para a mulher. Agora, é importante que as mulheres também tenham essa consciência de procurar as unidades de saúde, seja da prefeitura, seja do Estado. Procure nossa FCecon ou outras unidades para que possam receber essa orientação. Essa é uma doença 100% evitável”, alertou o governador Wilson Lima.

Participaram da cerimônia o secretário de Estado da Saúde, Anoar Samad, o diretor da Fundação Cecon, Gerson Mourão, e a gerente do serviço de Ginecologia da FCecon, a médica ginecologista Mônica Bandeira, além dos deputados estaduais Dr. Gomes, Cabo Maciel, Mayara Pinheiro e George Lins, sendo os dois últimos, respectivamente, presidente e vice da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam); do vereador Daniel Vasconcelos; e de outros representantes da área da saúde.

De 6 a 10 de março, o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Rinaldi Abdel Aziz vai intensificar a oferta de exames e consultas ginecológicas. Serão mais 1.050 atendimentos oferecidos, entre mamografia, ultrassom transvaginal e de mama, além de consultas ginecológicas (em caso de cirurgias). Semanalmente, a unidade hospitalar oferta uma média de 500 atendimentos dentre todos os procedimentos elencados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Março Lilás foi instituído em 2019, no primeiro ano de governo de Wilson Lima, e faz parte do calendário oficial de eventos do Estado do Amazonas. Também participam da organização do Março Lilás as ONGs Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) e Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas (RFCC-AM). Em 2023, o tema é “Ame-se. Evite o câncer de colo de útero”.

A SES-AM oferece apoio e também realiza orientações às secretarias de saúde municipais. Dentre as orientações estão a facilitação do acesso às Unidades Básicas de Saúde (UBSs), em horários estratégicos, para maior adesão ao exame preventivo (Papanicolau); e a realização de campanhas educativas para incentivar a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Doença e prevenção

O câncer do colo uterino é o único tumor humano com causa conhecida, o papilomavírus humano (HPV) e é 100% evitável. A doença é causada por infecções persistentes de tipos oncogênicos do HPV, vírus adquirido por meio da relação sexual. O HPV afeta homens e mulheres. As inflamações não apresentam nenhum sintoma, como dor, sangue, corrimento ou mau cheiro, e vão se desenvolvendo lentamente no corpo até evoluir para o câncer de colo de útero.

Para a diminuição do risco de contágio pelo HPV é recomendada a vacina contra o HPV para meninas e meninos dos 9 aos 14 anos. A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Outra recomendação é o uso de preservativos (masculina ou feminina) durante a relação sexual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O exame preventivo do câncer de colo de útero é a principal estratégia para detectar lesões antes que elas evoluam para o câncer. Segundo o Ministério da Saúde, o exame deve ser oferecido às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual.

As mulheres com diagnóstico de inflamações pré-malignas, detectadas no exame preventivo, devem passar por uma pequena cirurgia: a conização. A vacina e o exame preventivo para rastreio estão disponíveis nas UBSs mais próximas da residência dos pacientes.

*Ações do Governo voltadas às mulheres*

O Governo do Amazonas, por meio da SES-AM, para fortalecimento das ações de saúde na prevenção câncer de colo do útero, aumentou em 80% o número de lâminas analisadas com a contratação de novos laboratórios para a ampliação dos programas de rastreamento deste tipo de câncer. Atualmente são sete laboratórios contratualizados pela Secretaria.

Além desse acréscimo de contratação, no primeiro mandato da atual gestão Governo do Estado, a SES-AM realizou repasse fundo a fundo, de incentivo financeiro federal de custeio, para 61 municípios do interior para o fortalecimento do acesso às ações integradas para rastreamento, detecção precoce e controle do câncer no SUS, totalizando mais de R$ 2 milhões.

Foram entregues ainda 12 colposcópios (aparelho utilizado como um “microscópio” que amplia a imagem dos tecidos do colo do útero) reforçando as unidades de saúde do interior para ampliar o acesso ao diagnóstico de câncer de útero.

Foi ainda implantado o Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer do Colo de Útero (SRC) na Policlínica Governador Gilberto Mestrinho e no Hospital Delphina Aziz. Em todo o estado, existem 10 serviços habilitados, sendo um em Tabatinga, um em Itacoatiara, um em Parintins, um em Tefé e seis em Manaus.

As unidades são referência para atuarem de maneira integrada à Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, visando a atenção à saúde secundária, com atuação de equipe multidisciplinar formada por médicos, ginecologistas, mastologistas, radiologistas, entre outros profissionais.

A FCecon é o centro de referência para as conizações e realizou 561 procedimentos do tipo em 2022 e 550 em 2021. A Fundação terá, como anexo, o Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), que tem 38,75% de obras realizadas e deve ser entregue no primeiro semestre de 2023.

O Cepcolu será um hospital exclusivo para o tratamento das lesões pré-malignas no colo do útero, um hospital-dia para a realização de conizações. A estrutura terá quatro salas cirúrgicas, quatro consultórios e um anfiteatro.

Para os próximos quatro anos de governo, estão previstos investimentos na ordem de mais de R$ 200 milhões em projetos que potencializam e qualificam a média e alta complexidade no Estado para atendimento à mulher.

Os projetos incluem Policlínicas Regionais de Saúde – com habilitação para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer do Colo de Útero e Serviço de Referência para Diagnóstico de Câncer de Mama; construção do Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo Uterino do Estado do Amazonas; Maternidade de Alto Risco da Zona Norte; e Ampliação do Hospital de Tabatinga.