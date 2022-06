Wilson Lima lança pacote de R$ 11 milhões para recuperação do sistema viário de Maraã

Redação AM POST

O governador Wilson Lima lançou, nesta terça-feira (28/05), pacote de obras de mais de R$ 11 milhões em investimentos para a recuperação do sistema viário de Maraã (a 634 quilômetros de Manaus). Além do valor voltado à infraestrutura, o governador vistoriou uma obra em execução na cidade com recurso estadual de R$ 1 milhão, que é a reforma da orla da cidade.

Continua depois da Publicidade

Para a pavimentação do sistema viário, serão destinados R$ 11,2 milhões. Os serviços serão executados em 8,3 quilômetros, contemplando 36 vias da sede de Maraã. O processo está em licitação e a previsão de início de obras é para agosto deste ano.

“Eu sei que um dos grandes problemas que têm aqui é a pavimentação das ruas do município. Nós temos algumas etapas, alguns processos burocráticos que precisam ser superados, mas em agosto vamos começar o trabalho de pavimentação das ruas de Maraã. Nós vamos recuperar 36 ruas do município para dar dignidade e respeito às pessoas que moram aqui. Não é só asfalto ou concreto, a gente está dando dignidade e respeito”, afirmou o governador.

O governador Wilson Lima estava acompanhado da primeira-dama, Taiana Lima, do prefeito de Maraã, Edir Costa Castelo Branco, dos deputados Átila Lins, Cabo Maciel e Carlinhos Bessa, secretários de estado e vereadores do município.

Orla

Cumprindo agenda no município, o governador Wilson Lima vistoriou uma obra em fase de execução em Maraã. O recurso do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), é de R$ 1 milhão para a reforma da orla do município.

Continua depois da Publicidade

A área de intervenção é de 9.867,78 m2 e inclui entre os serviços a construção de lanchonetes, academia ao ar livre e instalação de poste com luminárias. Nesta etapa estão em andamento os serviços de demolições e pavimentação.

Governo Presente

Em Maraã, o programa Governo Presente ofertou por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) a emissão de mil RGs, entre 1ª e 2ª via do documento. O serviço ocorreu na Escola Estadual Benta Solart.

Continua depois da Publicidade

Além disso, a Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) deu suporte para ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 em Maraã, levando ainda vacina pediátrica em menores de 12 anos, sarampo e influenza.

Em Maraã, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) entregou um monitor multiparamétrico para reforçar a assistência no Hospital Geral e kit e com 29 mil medicamentos e insumos de saúde para enfrentamento ao período de cheia. Entre os materiais dispensados pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) estão seringas, máscaras, luvas, catéter, atadura, entre outros.

Continua depois da Publicidade

Desde 2019, o Governo do Amazonas já repassou R$ 4,4 milhões em recursos do Fundo de Turismo, Infraestrutura e Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para custeio e investimento na saúde. O município também foi contemplado com R$ 7,7 milhões para investimentos em recursos humanos e R$ 1,5 milhão para aquisição de insumos e medicamentos.