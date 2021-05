Wilson Lima leva ações da Operação Enchente e linhas de crédito para o município de Borba

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Após passagem pelo município de Novo Aripuanã, no sábado (29/05), o governador Wilson Lima realizou novas entregas da Operação Enchente 2021 e levou linhas de crédito para Borba (a 149 quilômetros de Manaus), na calha do rio Madeira.

Borba é a 16ª cidade que recebe a visita do governador na programação da Operação Enchente, que leva de ações do Governo do Estado a famílias em situação de vulnerabilidade e produtores rurais atingidos pela cheia dos rios.

“Quem está no interior não quer sair do seu cantinho porque foi ali que a gente construiu a nossa família, foi ali que nós construímos o nosso círculo social. E a gente precisa é de condições básicas para sobrevivência. Água potável, saúde, educação, estrada pavimentada, ramal recuperado e é isso que todos os dias estou trabalhando para fazer, ajudar os mais necessitados”, disse Wilson Lima.

O pacote de ações do governo em Borba reúne uma série de órgãos como Defesa Civil; Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS); Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS); Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam); Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema); e Secretaria de Educação e Desporto (Seduc).

No município, a cerimônia reuniu autoridades no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) José Holanda Cavalcante, local onde as entregas foram realizadas.

“Nós fizemos o perdão de dívidas daqueles que tinham financiamento junto à Afeam. Entregamos Crédito Solidário, abrimos a possibilidade de novos financiamentos, fizemos a entrega de nosso Cartão Auxílio Estadual Enchente, que é um cartão no valor de R$ 300”, destacou o governador.

Auxílio Estadual – Em Borba foram distribuídos 3.889 cartões do Auxílio Estadual Enchente no valor de R$ 300 (parcela única). Nesta segunda fase, além de Borba, foram entregues cartões em Ipixuna (3.319), Guajará (1.313), Eirunepé (3.333), Novo Aripuanã (1.525) e Careiro da Várzea (6.021).

Na primeira fase, foram destinados 13.513 cartões do Auxílio Estadual Enchente: Pauini, Canutama, Boca do Acre, Tapauá, Lábrea e Anamã.

O cadastro dos beneficiários é coordenado pela Defesa Civil e as ações do órgão incluem, ainda, a entrega de quatro purificadores para comunidades no município. A cidade já possui seis estruturas que fazem a purificação da água do rio para consumo da população.

Crédito Emergencial e Rural – Em Borba, o governo prevê a liberação de R$ 231,2 mil em 30 operações do Crédito Emergencial e Crédito Rural. Seis feirantes vinculados à ADS receberam R$ 30 mil por meio do Crédito Emergencial da Afeam. Com esta ação, o Governo do Amazonas totaliza a aplicação de R$ 388,1 mil em 46 operações para fomentar a economia de Borba em 2021.

Vanderleia da Silva foi uma das beneficiadas com Crédito Emergencial em Borba. “Vai ajudar, porque eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar estiva e mercadoria para investir na minha loja. Tirar para botar lá porque hoje eu estou desempregada. Para ajudar minha família, uma filha pequena que eu tenho. É bom ele vir para eu agradecer, falar o que ele tem para falar para as pessoas. Só coisa boa agora”, disse a moradora de Borba.

Em Borba, o Idam elaborou 14 projetos de Crédito Rural orçados em R$ 145.177,16 voltados às culturas da mandioca, banana e açaí. Os projetos foram aprovados pela Afeam e beneficiam agricultores do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Trocana nas comunidades Puruzinho, Vila Gomes, Puru Grande, Santa Rita, São Miguel, Nossa Senhora de Fátima, PAE Matipiti na comunidade Santa Helena, Projetos de Assentamento (PA) Puxurizal e Piaba, e estrada do Jatuarana, ramal Deus por nós.

Além disso, por meio do FPS e Afeam, foram entregues em Crédito Solidário cinco cheques no valor de R$ 2 mil. O Crédito Solidário tem o objetivo de promover o resgate social e econômico a pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, sejam elas desempregadas, sem vínculos empregatícios ou subempregadas.

Para atender o município Borba, um aporte de R$ 300 mil foi destinado ao município através dessa linha de crédito. A ação disponibiliza recursos que servirão como capital de giro para os micro e pequenos empreendedores, permitindo-lhes impulsionar seus negócios.

Renegociação e Anistia – Por meio da Afeam, foram realizadas operações de renegociação emergencial com o retorno de R$ 1,8 mil. O órgão também concederá mais de R$ 34,5 mil em anistia em 14 operações no município. Todos os anistiados tiveram prejuízos causados pela cheia, são da área rural do município e trabalham no cultivo de mandioca, maracujá, horticultura e avicultura.

Mais ações – Em Borba, a Sema realizou a entrega de uma lancha com motor 115hp para apoio nas ações de monitoramento ambiental das unidades de conservação na calha do Rio Madeira.

Além disso, a Seduc entregou fardamento para 4.488 alunos da rede estadual do ensino fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O repasse de uniformes para o município acontece após sete anos.

O governador tem pedido aos prefeitos que, mesmo com as dificuldades impostas pela cheia, a vacinação contra a Covid-19 não seja suspensa. Borba recebeu 22.085 doses de vacinas.

