A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Wilson Lima leva ações de apoio social e produtivo para Urucurituba

As iniciativas contemplaram agricultores familiares, empreendedores, mototaxistas e famílias em situação de vulnerabilidade.

Por Jonas Souza

21/09/2025 às 16:14

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima esteve no município de Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus), neste sábado (20/09), para realizar uma série de entregas voltadas ao fortalecimento do setor primário, apoio social e incentivo ao empreendedorismo. As iniciativas contemplaram agricultores familiares, empreendedores, mototaxistas e famílias em situação de vulnerabilidade.

Leia mais: Manifestantes vão as ruas em Manaus protestar contra anistia e ‘PEC da Blindagem’

PUBLICIDADE

 Entre as ações, foram repassados implementos agrícolas, documentos rurais, kits de segurança para mototaxistas, cestas de alimentos, kits bebê e anunciadas linhas de crédito voltadas ao fomento da economia local.

Apoio à produção rural

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) entregou 30 mangueiras de irrigação e três motocultivadores para auxiliar agricultores no cultivo de hortaliças e frutíferas, especialmente durante o período de estiagem.

PUBLICIDADE

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) distribuiu 56 Cartões do Produtor Primário (CPP) e 15 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF), documentos que garantem acesso a políticas públicas e programas de incentivo.

Assistência social e cidadania

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) promoveu a entrega de 300 cestas básicas e 100 kits bebê a gestantes em situação de vulnerabilidade. A ação foi destacada por moradoras como Eugênia Maria, grávida de oito meses, que ressaltou o impacto positivo da iniciativa para famílias com poucas condições financeiras.

PUBLICIDADE

Também foi apresentada a linha de crédito do projeto Empreender no Envelhecer, vinculado ao programa EnvelheSER 60+, com valores entre R$ 500 e R$ 21 mil para pessoas a partir de 45 anos.

Já o Detran-AM distribuiu 80 kits de segurança (coletes e capacetes) para mototaxistas pelo projeto Motociclista Legal, além de entregar 71 protocolos de início das aulas de legislação do CNH Social, que oferece habilitação gratuita.

PUBLICIDADE

Incentivo ao empreendedorismo feminino

A Secretaria de Assistência Social (Seas) marcou presença com a entrega de cheques do programa Crédito Rosa e certificados do projeto Padaria Artesanal. Desde 2022, 84 mulheres de Urucurituba já foram contempladas, movimentando mais de R$ 637 mil na economia local.

A jovem empreendedora Amanda Fernandes, de 27 anos, foi beneficiada com R$ 10 mil e investiu o recurso em sua loja de variedades. “Foi muito importante para mim, para investir aqui na minha loja. Eu estava precisando muito comprar móveis e mercadorias. Os juros não são altos, e isso ajudou bastante”, afirmou.

Segundo o governador Wilson Lima, o objetivo das ações é ampliar oportunidades de estudo, financiamento e geração de renda nos municípios do interior. “O que o nosso povo precisa é de oportunidade. É isso que estamos levando todos os dias”, declarou.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Mundo

Funeral de Charlie Kirk reúne Trump e lideranças conservadoras nos EUA

Trump, que culpou a “esquerda radical” pelo crime, afirmou que considerava sua presença no funeral uma obrigação.

há 35 minutos

Brasil

Congresso tenta recriar PL do Licenciamento Ambiental com emendas

Pesquisa do Observatório do Clima identifica mais de 800 propostas.

há 54 minutos

Brasil

Mega-Sena não tem ganhador e acumula com prêmio de R$ 48 milhões

Concurso 2917 não teve acerto das seis dezenas.

há 3 horas

Brasil

Homem é preso suspeito de planejar ataque terrorista em Brasília

Investigações miram logística e possíveis coautores de plano de ataque.

há 3 horas

Brasil

Lula exclui EUA da reunião “Democracia Sempre” paralela à Assembleia-Geral da ONU

Encontro paralelo à Assembleia-Geral da ONU foca democracia, combate à desigualdade e à desinformação.

há 4 horas