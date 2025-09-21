Wilson Lima leva ações de apoio social e produtivo para Urucurituba

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima esteve no município de Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus), neste sábado (20/09), para realizar uma série de entregas voltadas ao fortalecimento do setor primário, apoio social e incentivo ao empreendedorismo. As iniciativas contemplaram agricultores familiares, empreendedores, mototaxistas e famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre as ações, foram repassados implementos agrícolas, documentos rurais, kits de segurança para mototaxistas, cestas de alimentos, kits bebê e anunciadas linhas de crédito voltadas ao fomento da economia local.

Apoio à produção rural

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) entregou 30 mangueiras de irrigação e três motocultivadores para auxiliar agricultores no cultivo de hortaliças e frutíferas, especialmente durante o período de estiagem.

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) distribuiu 56 Cartões do Produtor Primário (CPP) e 15 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF), documentos que garantem acesso a políticas públicas e programas de incentivo.

Assistência social e cidadania

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) promoveu a entrega de 300 cestas básicas e 100 kits bebê a gestantes em situação de vulnerabilidade. A ação foi destacada por moradoras como Eugênia Maria, grávida de oito meses, que ressaltou o impacto positivo da iniciativa para famílias com poucas condições financeiras.

Também foi apresentada a linha de crédito do projeto Empreender no Envelhecer, vinculado ao programa EnvelheSER 60+, com valores entre R$ 500 e R$ 21 mil para pessoas a partir de 45 anos.

Já o Detran-AM distribuiu 80 kits de segurança (coletes e capacetes) para mototaxistas pelo projeto Motociclista Legal, além de entregar 71 protocolos de início das aulas de legislação do CNH Social, que oferece habilitação gratuita.

Incentivo ao empreendedorismo feminino

A Secretaria de Assistência Social (Seas) marcou presença com a entrega de cheques do programa Crédito Rosa e certificados do projeto Padaria Artesanal. Desde 2022, 84 mulheres de Urucurituba já foram contempladas, movimentando mais de R$ 637 mil na economia local.

A jovem empreendedora Amanda Fernandes, de 27 anos, foi beneficiada com R$ 10 mil e investiu o recurso em sua loja de variedades. “Foi muito importante para mim, para investir aqui na minha loja. Eu estava precisando muito comprar móveis e mercadorias. Os juros não são altos, e isso ajudou bastante”, afirmou.

Segundo o governador Wilson Lima, o objetivo das ações é ampliar oportunidades de estudo, financiamento e geração de renda nos municípios do interior. “O que o nosso povo precisa é de oportunidade. É isso que estamos levando todos os dias”, declarou.