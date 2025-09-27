Wilson Lima leva Governo Presente com serviços gratuitos a mais de 133 mil moradores do Jorge Teixeira

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima acompanhou, neste sábado (27/09), a 23ª edição do Governo Presente, realizada no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A ação mobilizou mais de 35 secretarias e órgãos estaduais para oferecer serviços gratuitos em áreas essenciais como saúde, cidadania, crédito, habitação, bem-estar e lazer, beneficiando diretamente os 133 mil moradores do bairro.

“Mais uma vez a gente vem a uma área em que se necessita muito da atenção do poder público. E a quantidade de gente que tem, hoje, aqui é a demonstração da necessidade de que o governo precisa estar cada vez mais presente. Isso mostra a seriedade com que tratamos a população e a nossa determinação em dar dignidade às pessoas”, afirmou o governador Wilson Lima.

Participaram da solenidade o deputado estadual Adjuto Afonso, os vereadores Diego Afonso e Rodrigo de Sá, o presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), Anderson de Sousa, lideranças comunitárias da zona leste, entre outras autoridades.

Na última edição, realizada no Novo Aleixo, zona Norte, o programa alcançou a marca histórica de 14,9 mil atendimentos, consolidando-se como uma das principais políticas sociais do Estado. Ao descentralizar os serviços, o Governo do Amazonas garante mais proximidade e rapidez no acesso da população a políticas públicas essenciais.

A aposentada Maria da Silva foi uma das pacientes atendidas em teleconsulta por um cardiologista. Essa é a primeira vez que a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) oferece a especialidade em teleconsulta no Governo Presente. Em sua primeira vez sendo atendida de maneira remota, a aposentada aprovou a iniciativa.

“Passou os exames para eu fazer e depois voltar aqui com ele. Deram um telefone para contato para depois que eu fizer os exames. Então foi uma consulta maravilhosa, nunca tinha feito isso (teleconsulta). Muito bom”, disse a aposentada, que também passou pelo atendimento presencial de um oftalmologista.

Principais serviços

Saúde: consultas presenciais e teleconsultas em especialidades médicas; exames de ultrassonografia e mamografia na Carreta da Saúde; aferição de pressão e glicemia; testagens rápidas para HIV, sífilis e hepatites; castração solidária e vacinação de cães e gatos pelo Castramóvel.

Cidadania e documentos: emissão e agendamento da Carteira de Identidade Nacional (CIN); regularização de CPF; apoio psicológico, social e jurídico; entrega de cestas básicas e kits de bebê; atendimento para pessoas com deficiência e emissão de documentos específicos como CIPcD, CIPTEA e Passe Legal.

Empreendedorismo, crédito e habitação: linhas de crédito e renegociação de dívidas com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS); programas como Crédito Rosa e Crédito Solidário; entrega de tambaquis por meio do Peixe no Prato Solidário; renegociação habitacional com a Superintendência Estadual de Habitação (Suhab); pré-cadastro no programa Amazonas Meu Lar; serviços de regularização fundiária pela Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

Bem-estar, cultura e lazer: fisioterapia, triagens de saúde e atividades esportivas; Rua de Lazer com modalidades recreativas; atendimentos de beleza e massagem pelo Centro de Educação Tecnológica (Cetam); atrações culturais e recreativas, oficina de estamparia, Feira de Economia Criativa e espaço Mania de Ler; campanhas de envelhecimento saudável com a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI).

Outros serviços: entrega de pescado e feira de produtos regionais pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS); atendimentos previdenciários pela Amazonprev; orientação ao consumidor pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM); serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), como licenciamento e cursos de formação; intermediação de mão de obra pelo Sine-AM; instalação de máquinas purificadoras de água pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama); ações educativas da Defesa Civil do Amazonas e atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).