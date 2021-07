Wilson Lima libera 4º pagamento de indenizações em 2021 para famílias dos igarapés do Quarenta e Mestre Chico

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima liberou, nesta sexta-feira (02/07), o pagamento de indenizações, bônus-moradia, auxílio-moradia e fundo de comércio para 57 beneficiários no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), totalizando R$ 2.436.958,64. Neste ano, o Governo do Amazonas já pagou cerca de R$ 10 milhões em soluções de moradia para famílias que vivem na área de intervenção do programa, que conta com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Os pagamentos são efetuados por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab). As famílias beneficiárias residiam na área do Igarapé do Quarenta, trecho avenida Costa e Silva (Silves), e na rua Maués (Cachoeirinha) e Igarapé do Mestre Chico, trecho entre as avenidas Leonardo Malcher e Parintins, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus.

“O que nós estamos fazendo é dando dignidade para esses cidadãos. É muito emocionante ver uma senhora recebendo não só o seu cheque, mas recebendo a oportunidade de mudar de vida, porque ela vai sair do alagado, onde ela não tinha as menores condições de estar ali com a sua família, onde tinha dificuldade para conseguir água potável, dificuldade para ter esgotamento sanitário e, agora, ela vai para um lugar onde ela tenha condições de dar essa segurança e tranquilidade para a sua família”, ressaltou o governador.

Os pagamentos às famílias foram efetuados no Centro Estadual de Convivência do Idoso, na rua Wilkens de Matos, bairro Aparecida.

Beneficiários – Os benefícios às 57 famílias estão divididas em: 16 indenizações (valores que variam de acordo com o valor da benfeitoria do imóvel), 23 bônus-moradia no valor de R$ 50 mil (solução aplicada para aquisição de casa regularizada no mercado imobiliário); 13 auxílio-moradia no valor de R$ 6 mil (aplicada à inquilinos e cedidos atendidos pelo programa) e cinco Fundos de Comércio (espaço comercial pequeno).

Patricia Lopes é uma das beneficiárias e disse que está feliz por poder ter condições de dar entrada na casa própria e sair do alagado. “Primeiramente, eu agradeço a Deus, em segundo lugar ao governador, e vida para frente”, disse.

“Quando eu assumi o Governo, uma das minhas preocupações era fazer com que essas indenizações, efetivamente, andassem. Porque essas pessoas têm pressa de sair dali, essas pessoas precisam de um espaço digno, precisam ter a possibilidade de retomar as suas vidas. E é isso que nós estamos fazendo”, frisou Wilson Lima.

Requalificação urbana – Com esses benefícios pagos, o Governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), poderá avançar nas frentes de obras do Igarapé do 40, que prevê requalificação urbana e viária que vão otimizar o trânsito da cidade.

Na área do Mestre Chico, será construído um novo parque urbano com uma extensão de mais de 15 mil metros quadrados (m²), dotado de quadras para prática esportiva, academias ao ar-livre, playground infantil, balanços, escorregadores, praças e obras de esgotamento sanitário.

Segundo o coordenador da UGPE, Marcellus Campelo, a previsão de entrega do Prosamim é 2022. “Nós já fizemos reassentamento de quase 1.000 famílias naquele trecho do igarapé do 40, entre a Silves e a Maués, no total do governo Wilson Lima já foram quase 6 mil pessoas retiradas da área de risco, são 1.200 famílias, então nós estamos muito felizes com o trabalho, vamos avançar, essa obra no ano que vem será inaugurada assim como outras novidades que virão a partir da semana que vem”, disse o coordenador.

* Com informações da assessoria de imprensa