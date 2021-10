Wilson Lima libera R$ 1,1 milhão a associações e anuncia mais R$ 20 milhões para setor primário, em Parintins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (15/10), a abertura do Edital nº 002/2021, do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), para fomentar Organizações da Sociedade Civil Organizada (OSCs) do setor primário de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Na ocasião, ele liberou R$ 1.111.132 a sete OSCs que tiveram projetos contemplados em editais do FPS, beneficiando mais de 5 mil pessoas direta e indiretamente.

O novo edital destinará recursos para projetos de aquisição de insumos agrícolas como fertilizantes, mudas, sementes e rações. Durante o lançamento do edital, no Parque de Exposições Agropecuárias do município, o governador também entregou kits de higiene e cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade. A programação faz parte da série de ações que o Estado realiza em Parintins para comemorar os 169 anos da cidade.

“Estou trazendo hoje, na minha comitiva, a primeira-dama do Estado, Taiana Lima, que através do Fundo de Promoção Social tem tido uma preocupação muito grande com as mulheres que estão no campo. É por isso que hoje eu acabei de assinar um edital de R$ 20 milhões para participação das associações e cooperativas ligadas à agricultura. Nunca se fez tantos investimentos na agricultura familiar e no setor primário como um todo, como nós estamos fazendo”, destacou Wilson Lima.

Também participaram do evento, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a primeira-dama da cidade, Mayra Dias, o deputado federal Marcelo Ramos e os deputados estaduais Cabo Maciel, Tony Medeiros, Joana D’arc, Saulo Vianna e Abdala Fraxe, além de vereadores do município.

OSCs beneficiadas – Duas associações beneficiadas pelo Edital nº 001/2020 do FPS para o setor primário receberam cheques-pagamento: a Associação dos Produtores na Agricultura Familiar da Região do Zé Açu (Asproaçu), na Comunidade Boa Esperança, contemplada com o recurso de R$ 149 mil; e a Cooperativa dos Produtores em Agropecuária e Extrativismo do Município de Parintins (Coopapin), que recebeu R$ 98.980.

Já por meio do edital 001/2021 do FPS, foram beneficiadas outras cinco OSCs: Associação de Pais, Mestres e Amigos do Pelotão Mirim de Parintins, no valor de R$ R$ 141.952; Instituto do Autismo de Parintins Isadora Tupinambá (Iapin), no valor de R$ 150 mil; Associação de Moradores do Bairro Itaúna II (Ambi II), de 150 mil; Associação Pestalozzi, contemplada com o valor de R$ 290 mil e Associação de Catadores de Lixo de Parintins (Ascalpin), com recurso de R$ 131.200 mil.

Kits de higiene e cestas básicas – Ainda durante a grande ação do Estado no dia do aniversário de 169 anos de Parintins, também foram entregues pelo FPS 1,3 mil kits de higiene e 1.300 cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social residentes no município.

“Para mim é uma satisfação ter esse momento especial porque há muito tempo eu não ganho nada. Eu sou mãe, sou pai e veio nesse momento, na hora certa e agradeço ao governador”, disse a dona de casa Maria de Fátima Caneiro, que recebeu cesta básica e kit de higiene.