Wilson Lima libera recursos para construção do Centro de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, autorizou a liberação, na quinta-feira (10/03), de R$ 2,54 milhões para a construção do Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu). O centro de referência ficará anexo à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), e realizará conizações, pequena cirurgia que trata as lesões pré-malignas no colo do útero, evitando que o câncer se desenvolva.

O anúncio da liberação do recurso ocorre em pleno Movimento Estadual Março Lilás, mês de prevenção e combate ao câncer de colo uterino. Neste ano, o tema da campanha é “É tempo de cuidar”.

“A nossa Fundação encontra-se em festa porque, pela primeira vez, nós conseguimos lançar um olhar que vai representar um divisor de águas e reescrever uma nova história do câncer do colo do útero. Esse recurso que chegou para a construção do centro avançado vai representar o início do processo de erradicação do câncer do colo do útero dentro do nosso Estado”, destacou o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão.

Conforme informações do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Amazonas lidera os índices de casos de câncer do colo do útero em todo o Brasil. Somente, em 2022, 700 mulheres amazonenses devem ser diagnosticadas com a neoplasia.

Salvar vidas

A construção do Cepcolu virá para salvar as vidas de muitas mulheres, que, na maioria dos casos, são afetadas pelo câncer em sua fase produtiva, na faixa dos 30 anos. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), apontam que 271 mulheres morreram, em 2021, no Amazonas, vítimas do câncer de colo uterino.

A FCecon gasta, anualmente, em torno de R$ 20 milhões para tratar essa doença, com cirurgias de alta complexidade, quimioterapia e radioterapia. A construção do centro representa economia ao tratar as lesões antes delas se tornarem câncer, além da abertura das salas cirúrgicas na FCecon para outras cirurgias oncológicas.

“O Amazonas é o celeiro de uma tragédia evitável há décadas. Somos o primeiro Estado no ranking brasileiro de câncer do colo do útero. Há muitos anos, na falta de outro centro, apenas a FCecon vem realizando conizações. O Cepcolu trará uma nova perspectiva, esperança e um avanço no enfrentamento da doença. É uma façanha revolucionária com a implementação de uma política de estado”, afirma a chefe do serviço de Ginecologia da FCecon, ginecologista Mônica Bandeira.

Estrutura

O Cepcolu será um hospital exclusivo para o tratamento das lesões pré-malignas no colo do útero que são causadas por inflamações persistentes de tipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV).

Serão quatro salas cirúrgicas e quatro consultórios para as conizações e um anfiteatro, onde serão ministrados cursos, treinamentos, habilitação e qualificação de profissionais de saúde nas patologias do trato genital inferior.

O centro será construído em um terreno ao lado da FCecon, na rua Campos Sales, esquina com a avenida Dom Pedro I. A área construída é de 761,25 m².

Próximos passos

Após o recurso de R$ 2,5 milhões ser destinado pelo Fundo Estadual de Saúde (FES), repassado pelo Governo do Amazonas, será realizado empenho e posterior assinatura de contrato com a empresa vencedora da licitação para a construção do centro avançado. A previsão é que a obra dure quatro meses.