Wilson Lima participa de ação de busca ativa de pessoas que estão com vacina contra a Covid-19 atrasada

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou, na manhã deste domingo (12/12), de uma busca ativa por pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, rio Arari, zona rural do município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

A ação é uma parceria do Governo do Amazonas e Prefeitura de Itacoatiara. A meta do Estado é aumentar em 20% a cobertura vacinal nos 62 municípios. Para isso, realiza uma megacampanha de vacinação com várias ações em Manaus e interior. Entre elas, a oferta dos imunizantes em uma carreta itinerante na capital.

“Estamos fazendo uma série de ações para que efetivamente as pessoas consigam se imunizar. Nós temos postos que continuam funcionando nos shoppings, estamos fazendo uma megacampanha de vacinação em todo estado e fazendo parcerias com a prefeitura de Manaus e com as prefeituras do interior para a gente fazer essa busca ativa. Hoje eu vim aqui em uma comunidade de Itacoatiara, no rio Arari, para ajudar os agentes comunitários de saúde em busca dessas pessoas”, disse o governador.

O agricultor Arinaldo do Nascimento, de 67 anos, foi um dos comunitários abordados e convidados a completar a imunização contra a Covid-19. Ele destacou a importância da vacina. “Não é dela que dá a saúde para a gente? Quem ainda não tomou, procure tomar a vacina e quem tomou a primeira procure tomar a segunda”, ressaltou.

Em todo o estado, mais de 5,2 milhões doses da vacina já foram aplicadas. Com isso, o Amazonas completou 51,9% da população com cobertura vacinal completa (1° e 2ª dose).

No sábado (11/12), o Amazonas não teve registro de óbito pela Covid-19 em 24 horas ou em dias anteriores que tenha sido identificado por critérios clínicos. Há 51 pacientes internados, sendo 19 em leitos clínicos (um na rede privada e 18 na rede pública) e 32 em UTI (três na rede privada e 29 na rede pública).

Poço artesiano – Ainda na comunidade, Wilson Lima inaugurou um poço artesiano que atende 45 famílias. Com investimento de R$ 250 mil, a estrutura construída pelo Estado é resultado de emenda parlamentar do deputado estadual Cabo Maciel. O montante foi destinado para a construção do poço via Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

O presidente da comunidade, Evaldo Cardoso, 51, disse que antes a comunidade contava com um poço pequeno, de 50 metros, que não supria a demanda e muitas vezes quebrava.

“A importância desse poço é beneficiar 45 famílias aqui da comunidade. A gente se sente satisfeito porque vai suprir a nossa necessidade, estava faltando uma água de qualidade, uma água potável”, destacou.

O agricultor Arnaldo Rodrigues Pereira, 61, disse que agora o abastecimento com água de qualidade está melhor do que esperavam. “Melhorou muito, muitas vezes enfrentamos falta d’água. Fomos várias vezes a Itacoatiara por causa da bomba. O poço era raso. Não dava a quantidade de água que se esperava”, contou.

* Com informações da assessoria de imprensa