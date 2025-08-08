A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Wilson Lima participa de reunião com governadores que cobram ações do governo federal contra tarifaço de Trump

O encontro aconteceu na residência oficial do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

Por Natan AMPOST

08/08/2025 às 13:06

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), participou na noite desta quinta-feira (7) em Brasília, de uma reunião com governadores de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir os impactos das novas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O encontro aconteceu na residência oficial do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

Em publicação nas redes sociais, Wilson Lima destacou que o grupo representa 60% da população brasileira e a maior parcela do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Segundo ele, a reunião teve como foco a cobrança de uma postura mais firme do Governo Federal diante da nova política comercial norte-americana.

Participei de uma reunião com os governadores que representam 60% da população brasileira e a maior parcela do PIB nacional. Nossa agenda foi para cobrar do Governo Federal diálogo com os Estados Unidos, despolitização das discussões e alternativas para os setores afetados pelo tarifaço”, escreveu o governador.

Pressão internacional

As tarifas de 50% foram anunciadas no início da semana pelo ex-presidente americano Donald Trump, que retomou medidas protecionistas contra o Brasil. Os setores mais afetados incluem o agronegócio, a indústria de base florestal, de insumos alimentares, entre outros, que têm forte presença em estados como o Amazonas, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina.

Segundo analistas internacionais, a nova tarifa é interpretada como uma manobra política para pressionar o governo brasileiro a intervir em processos judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado de Trump, atualmente réu no Supremo Tribunal Federal (STF).

Governadores articulam frente conjunta
Estiveram presentes na reunião os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos – SP), Jorginho Mello (PL – SC), Ratinho Jr. (PSD – PR), Cláudio Castro (PL – RJ), Romeu Zema (Novo – MG), Ronaldo Caiado (União – GO), Mauro Mendes (União Brasil – MT), além de Wilson Lima (AM).

O grupo defende que o Governo Federal adote medidas emergenciais de apoio aos estados mais afetados e busque abrir canais diplomáticos com a Casa Branca. Até o momento, o Planalto não conseguiu estabelecer um diálogo direto com representantes da administração americana, que se recusa a negociar enquanto Bolsonaro for processado judicialmente.

