Wilson Lima pede agilidade do Dnit em trabalhos de recuperação de trecho da BR-319 onde houve rompimento da pista

Redação AM POST

O governador Wilson Lima recebeu, nesta sexta-feira (24/09), a subsecretária de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura, Larissa Carolina Amorim, e o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) no Amazonas, Afonso Lins e pediu agilidade nos trabalhos do KM-118, da BR-319 onde houve um rompimento na pista.

O superintendente do Dnit Afonso Lins garantiu que até este sábado o problema está solucionado.

O trecho foi parcialmente rompido devido ao comprometimento da estrada causado por processo erosivo, em decorrência da cheia histórica. As equipes trabalham no local com serviços de recuperação, para restabelecer o tráfego de forma adequada. Após sinalização, com desvio lateral, o trânsito ocorre de maneira limitada no local, evitando a interrupção total da via.

Crateras se abrem e causam transtornos na BR-319 pic.twitter.com/ZG7DEjgjYf
— AM POST (@portalampost) September 24, 2021