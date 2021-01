Wilson Lima pede ajuda de outros estados e países: “hoje o nosso povo está precisando de oxigênio”

Redação AM POST

O governador Wilson Lima (PSC), pediu por solidariedade de outros estados e de outros países para socorrerem o Amazonas que vive crise de desabastecimento de oxigênio medicinal para atender pacientes acometidos pela covid-19.

“Hoje, o estado do Amazonas que é referência para o mundo e que todo mundo volta os seus olhares para cá quando há um problema relacionado a preservação do meio ambiente, está clamando, está pedindo por socorro. Considerado por muitos o pulmão do mundo, uma floresta em que produz uma quantidade significativa de oxigênio, hoje o nosso povo está precisando desse oxigênio. Está precisando dessa ajuda. Então é importante que todos estejam nesse sentimento de solidariedade em ajudar o nosso povo. Nós vamos continuar lutando”, declarou o governador do Amazonas durante pronunciamento nesta quinta-feira (14).

A escassez de oxigênio para atender à demanda na rede pública de Saúde do Amazonas, levou os governos do Estado e Federal, a lançarem, hoje, um Plano de Cooperação conjunto para a transferência, inicialmente, de 235 pacientes internados em Manaus, para outros seis estados brasileiros.

“Estamos no momento mais crítico da pandemia. Algo sem precedentes no estado do Amazonas, em que enfrentamos muitas dificuldades em conseguir insumos. A principal dificuldade atualmente tem sido a aquisição de oxigênio”, destacou.