Wilson Lima põe governo à disposição da família de Amazonino para realizar velório com todas as honras que merece um chefe de estado

Redação AM POST*

O Governo do Amazonas informou, nesta segunda-feira (13), que está à disposição e preparado para realizar o velório do ex-governador Amazonino Mendes. O político morreu no domingo (12), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde o dia 25 de dezembro de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a administração estadual, que foi gerida pelo ex-governador por quatro mandatos, ainda não há uma definição sobre o funeral do político. No entanto, o Estado já está à disposição e preparado para realizar o velório, mas está aguardando as definições da família.

“Eu coloquei o Estado à disposição para que sejam feitas todas as honras que merecem um chefe de estado. O espaço onde esse velório deve ser realizado, um carro do Corpo de Bombeiros, com todas as honras militares. Mas, é claro, isso também é uma decisão da família e o Estado vai apoiar”, disse o atual governador do Amazonas, Wilson Lima.

Por ser um ex-chefe do governo estadual, Amazonino deve ser velado no Palácio Rio Negro, na Avenida 7 de Setembro, Centro de Manaus, onde funcionou por muitos anos a sede do executivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No local, já foram velados autoridades, como, o ex-senador Jefferson Peres, em 2008. E o ex-governador Gilberto Mestrinho, falecido em 2009.

*Com informações do G1