Wilson Lima promove 1,9 mil policiais e bombeiros e entrega veículos e equipamentos para a segurança pública

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, promoveu 1.923 policiais militares e bombeiros e entregou veículos e equipamentos para reforçar as ações de segurança no estado, em evento no Sambódromo nesta quarta-feira (22/12). As entregas fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, que foi lançado este ano, com previsão de R$ 280 milhões em investimentos, e é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Continua depois da Publicidade

“Nós vamos encerrar 2021 com conquistas importantes para a segurança pública. E hoje eu fiz questão de vir aqui fazer a entrega de mais munições e outros equipamentos, entregas de 40 viaturas. E também fazer as promoções referentes aos meses de abril e agosto. São 1,9 mil promoções e eu vou fazer também as promoções de dezembro. São mais 200 promoções. Esse ano foi um ano importante que a gente teve boas conquistas”, destacou Wilson Lima.

A partir de janeiro, os policiais e bombeiros militares promovidos já devem receber seus salários com o aumento referente à patente. Os critérios para a escolha dos promovidos são de antiguidade, merecimento e bravura.

Na Polícia Militar do Amazonas (PMAM), 1.667 militares foram promovidos. São 1.301 praças e 356 oficiais. Entre os praças, 200 se tornarão oficiais – são subtenentes que chegaram à patente de tenentes. A medida representa um impacto de R$ 22 milhões na economia do Estado, que já promoveu, desde 2019, mais de 3,2 mil militares.

Continua depois da Publicidade

“Um homem que fala, vai lá e cumpre”, disse o comandante-geral da PM, coronel Vinícius Almeida sobre o governador Wilson Lima.

“Eu já fui concursado da saúde, já trabalhei no Polo Industrial de Manaus, tivemos vários políticos que prometeram muitas coisas pra polícia e nunca aconteceu nada e com o governo atual a gente percebe que tem uma promessa e ele cumpre”, disse Alan Delon, que foi promovido a soldado.

Continua depois da Publicidade

O total de 256 bombeiros militares irão progredir na carreira, sendo 234 praças e 22 oficiais. A medida representa um investimento de R$ 5,9 milhões. Entre os promovidos, 128 praças se tornarão oficiais ao alcançarem a patente de tenente.

“Cada promoção e cada graduação é uma emoção diferente. A promoção ajuda não só financeiramente quanto aumenta nossa autoestima, aumenta a vontade de trabalhar e fazer o melhor para a população”, descreveu Valdivino Barbosa Amorim, promovido a 1º tenente do CBMAM.

Continua depois da Publicidade

“Não temos nenhum mês que o senhor prometeu o senhor já está cumprindo. Isso é responsabilidade e compromisso com essa tropa”, disse o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilson Ximenes Muniz.

Reforço para as forças de segurança – Em reforço para o combate ao crime foram entregues 40 viaturas, uma embarcação para transporte de tropa, munições e outros equipamentos operacionais, oriundos de parcerias entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal.

Os investimentos são de R$ 19,7 milhões. Estão sendo entregues itens operacionais, equipamentos e viaturas que vão auxiliar o trabalho de agentes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento de Polícia Técnico-Científica, Defesa Civil do Estado e a própria SSP-AM.

Os itens foram adquiridos pela SSP-AM por meio do projeto “Floresta Viva”, que conta com verbas repatriadas da operação “Lava Jato”, além do Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP-AM) e da parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

“É um esforço muito grande do Governo do Amazonas para que os agentes da Segurança Publica possam combater a criminalidade com mais força, com mais intensidade”, disse o secretário da SSP”, general Alberto Mansur.

Embarcação e viaturas – As 40 viaturas caracterizadas são modelo L200 Triton, Ranger 4×4 e S-10, que possuem cabine dupla, sistema de videomonitoramento embarcado, GPS, sistema de sinalização visual e acústica.

Mais da metade das viaturas serão destinadas às Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) da zona norte de Manaus, com o objetivo de reforçar o policiamento ostensivo naquela área da cidade.

A embarcação para transporte de tropa tem capacidade para 67 pessoas. Medindo 22,20 metros de comprimento, a lancha possui dois motores a diesel de alta tecnologia e vai reforçar o policiamento fluvial realizado no interior do estado.

Equipamentos – Entre os equipamentos entregues, estão seis notebooks, que serão destinados à Defesa Civil, 480 coturnos de couro, destinados às polícias Militar e Civil, e Corpo de Bombeiros, mais de dois milhões de munições que serão compartilhadas que também serão destinadas à Polícia Civil e Polícia Militar, além de cinco detectores de metais, que serão entregues ao DPTC.

* Com informações da assessoria de imprensa