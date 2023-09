Wilson Lima realiza encontro entre dirigentes do BID Invest e representantes da iniciativa privada do Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, reuniu, nesta quarta-feira (13/09), integrantes da equipe sênior do BID Invest – instituição de investimento, que é uma filial independente do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – e representantes da iniciativa privada.

O objetivo é que empresários da indústria, comércio e serviços, entre outros setores privados, possam debater seus projetos de investimentos com o BID, visando o crescimento econômico e social do Amazonas, com implementação ou ampliação de negócios, criação de empregos e inovação na região.

O governador Wilson Lima enfatizou que o BID já é um parceiro importante do Governo do Estado, mencionando como exemplo o financiamento para execução de obras públicas, como escolas em tempo integral e programas de saneamento e moradia na capital e no interior do Amazonas.

“O BID é um banco do qual a gente tem uma relação histórica. É com o BID que, só no meu primeiro mandato, a gente construiu 12 escolas de tempo integral e entregamos uma obra muito importante lá em Maués, de saneamento, o que fez com que o município de Maués tivesse hoje 100% abastecido com água de qualidade, além de 50% de tratamento de esgoto“, destacou Wilson Lima.

Entre outras obras citadas pelo governador, realizadas em parceria com o BID, estão ainda o Programa de Saneamento Integrado de Parintins (Prosai-Parintins) e do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), que promove melhorias entre as comunidades da Sharp e Manaus 2000, na capital.

O CEO do BID Invest, James Scriven, afirmou que sua presença na capital do Amazonas é para entender como o BID Invest pode apoiar e promover financiamentos para o setor privado, visando complementar as iniciativas já anunciadas pelo BID junto ao setor público.

Também participaram do encontro o representante do BID Invest no Brasil, Morgan Doyle; o diretor regional Brasil, Cone Sul, Peru, Bolívia, Equador, Manuel Reys Retana; os empresários Phelippe Daou Jr. (Rede Amazônica); Belisário Arce (Panamazônia); Jaime Benchimol (Fógas); Antônio Azevedo (TV Lar); Jorge Junior (Eletros); Vitor Culminato (grupo Brasil BioFuels, representante da Biodiesel); além dos secretários Serafim Corrêa (Sedecti) e Marcellus Campelo (Sedurb).

Redação AM POST