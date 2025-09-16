Wilson Lima recebe equipe do Hospital Einstein e apresenta Cepcolu e FCecon em Manaus

Notícias do Amazonas – Representantes do Einstein Hospital Israelita, de São Paulo, estiveram em Manaus para conhecer estruturas de referência da rede estadual de saúde. A agenda, realizada na segunda-feira (15/09), incluiu visitas ao Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu) e à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), em encontro com o governador Wilson Lima. Segundo ele, a presença da equipe reforça os avanços do setor no Estado e amplia o diálogo institucional com uma das maiores referências do país: “A saúde do nosso Estado está em transformação… receber a equipe do Einstein demonstra que o que estamos construindo é relevante para além do Amazonas”.

Inaugurado em março de 2025, o Cepcolu é pioneiro no Norte do país no tratamento de lesões pré-malignas do colo do útero. Funciona como hospital-dia, anexo à FCecon, realizando conização com alta no mesmo dia. Desde a inauguração até 10 de setembro, foram 3.122 atendimentos, sendo 453 cirurgias e 2.031 consultas médicas. A unidade reduziu o tempo de espera para 8 a 10 dias entre a primeira consulta e a cirurgia. O fluxo se dá por triagem nas UBSs e policlínicas, com regulação via Sisreg; pacientes da rede privada também podem acessar o serviço a partir da triagem na FCecon.

Criada em 1974 e transformada em fundação em 1989, a FCecon é o único hospital oncológico do Amazonas, atendendo exclusivamente pelo SUS. Em 2024, registrou mais de 1,18 milhão de procedimentos ambulatoriais, 29,4 mil hospitalares, 2,9 mil cirurgias e 90,1 mil consultas. No ano passado, foram 99 mil sessões de tratamentos e 808 mil exames de apoio ao diagnóstico. A fundação possui cerca de 1.400 servidores e é referência para a Região Norte.