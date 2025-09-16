A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Wilson Lima recebe equipe do Hospital Einstein e apresenta Cepcolu e FCecon em Manaus

Agenda oficial inclui Cepcolu e FCecon; unidade pioneira já soma 3.122 atendimentos e reduz espera para 8 a 10 dias entre consulta e cirurgia.

Por Beatriz Silveira

16/09/2025 às 20:14

Ver resumo

Notícias do Amazonas – Representantes do Einstein Hospital Israelita, de São Paulo, estiveram em Manaus para conhecer estruturas de referência da rede estadual de saúde. A agenda, realizada na segunda-feira (15/09), incluiu visitas ao Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero (Cepcolu) e à Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), em encontro com o governador Wilson Lima. Segundo ele, a presença da equipe reforça os avanços do setor no Estado e amplia o diálogo institucional com uma das maiores referências do país: “A saúde do nosso Estado está em transformação… receber a equipe do Einstein demonstra que o que estamos construindo é relevante para além do Amazonas”.

PUBLICIDADE

Leia também: Filho adotivo é preso acusado de sequestrar pai idoso e exigir R$ 700 mil de resgate em Manaus

Inaugurado em março de 2025, o Cepcolu é pioneiro no Norte do país no tratamento de lesões pré-malignas do colo do útero. Funciona como hospital-dia, anexo à FCecon, realizando conização com alta no mesmo dia. Desde a inauguração até 10 de setembro, foram 3.122 atendimentos, sendo 453 cirurgias e 2.031 consultas médicas. A unidade reduziu o tempo de espera para 8 a 10 dias entre a primeira consulta e a cirurgia. O fluxo se dá por triagem nas UBSs e policlínicas, com regulação via Sisreg; pacientes da rede privada também podem acessar o serviço a partir da triagem na FCecon.

PUBLICIDADE

Criada em 1974 e transformada em fundação em 1989, a FCecon é o único hospital oncológico do Amazonas, atendendo exclusivamente pelo SUS. Em 2024, registrou mais de 1,18 milhão de procedimentos ambulatoriais, 29,4 mil hospitalares, 2,9 mil cirurgias e 90,1 mil consultas. No ano passado, foram 99 mil sessões de tratamentos e 808 mil exames de apoio ao diagnóstico. A fundação possui cerca de 1.400 servidores e é referência para a Região Norte.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Câmara aprova em primeiro turno PEC da Blindagem que limita ações criminais contra parlamentares

O texto recebeu 354 votos favoráveis e 134 contrários, após ter sido incluído de última hora na pauta do plenário.

há 7 minutos

Brasil

Flávio pede trégua a Moraes após Bolsonaro passar mal com falta de ar e ‘vômito à jato’

O parlamentar atribuiu o mal-estar do pai a condenação do STF a 27 anos de prisão.

há 26 minutos

Amazonas

Helder Barbalho afirma que governo busca acordo para encerrar greve nas obras da COP30

Apesar do movimento, o governador assegurou que os projetos continuam dentro do planejamento.

há 27 minutos

Amazonas

Justiça determina que Amazonas Energia restabeleça fornecimento em comunidades ribeirinhas de Uarini

Justiça determinou que a Amazonas Energia restabeleça o fornecimento de forma imediata, sob pena de multa em caso de descumprimento.

há 45 minutos

Polícia

Jovem registra BO e acusa companheiro e familiares de violência doméstica em Manaus

Boletim de ocorrência aponta lesão corporal, ameaça e injúria.

há 53 minutos