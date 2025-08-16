A notícia que atravessa o Brasil!

Wilson Lima reforça infraestrutura em Itapiranga com iluminação LED e anúncio de novas obras

Investimentos somam quase R$ 10 milhões em melhorias na infraestrutura urbana.

Por Fernanda Pereira

16/08/2025 às 12:45

Foto: Diego Peres/Secom

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima inaugurou, na sexta-feira (15/08), o novo sistema de iluminação pública de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus) e assinou convênio para execução de obras de infraestrutura no município. Foram instalados 1.220 pontos de LED na cidade, com investimento de R$ 2,7 milhões.

Durante a solenidade, o governador destacou que a modernização da iluminação é parte de um esforço estadual para levar mais segurança, economia e sustentabilidade a todo o interior.

“Nossa meta é, até o final deste ano, chegar a 100% dos municípios. Já chegamos a mais de 240 comunidades levando uma iluminação que economiza energia, ilumina mais e diminui a poluição”, afirmou Wilson Lima.

O Programa Ilumina+ Amazonas, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), substituiu as lâmpadas antigas de vapor de sódio, mercúrio ou mistas, que são mais poluentes, por modernas luminárias de LED, que oferecem maior potência e eficiência e menor consumo de energia.

Para a população, a mudança já é visível e traz sensação de maior tranquilidade. Ivonélia Macedo, de 36 anos, moradora de Itapiranga, contou como a iluminação impactou positivamente no município.

“Deu uma melhorada bastante na cidade, inclusive aqui, que estava um pouco apagada, mas agora está legal. Dá mais segurança para a população. A gente pode sair sem ficar procurando alguém atrás da gente”, disse Ivonélia.

Ilumina+ Amazonas

O programa já contabiliza mais de 100 mil pontos de LED instalados em 57 municípios e 244 comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas. A meta é alcançar todas as sedes municipais do interior, garantindo iluminação moderna, eficiente e sustentável para mais de 1,7 milhão de amazonenses. Com isso, o Amazonas será o primeiro estado do Brasil a ter 100% da iluminação pública de LED no interior.

Melhorias na infraestrutura

No município, o governador Wilson Lima assinou, ainda, o convênio com a prefeitura para execução das obras de contenção de erosão e pavimentação das vias de acesso ao bairro Novo Horizonte. O projeto inclui assessoria técnica ambiental, terraplenagem, drenagem, sinalização e pavimentação asfáltica, com aporte de R$ 7 milhões do Governo do Estado, sendo R$ 3 milhões para a contenção de erosão e R$ 4 milhões para pavimentação.

