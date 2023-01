Wilson Lima reforça proteção à Zona Franca de Manaus e diz que equipe de defesa dos interesses do estado está fortalecida

Redação AM POST

O governador Wilson Lima destacou, nesta segunda-feira (23/01), que a equipe do governo estadual está atenta e fortalecida para defender os interesses do Amazonas, principalmente quanto à manutenção e competitividade da Zona Franca de Manaus. A declaração foi feita durante a posse do novo titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Pauderney Avelino, na sede do Governo do Estado.

De acordo com o governador, a nova equipe técnica da secretaria tem a missão de continuar trabalhando para garantir o pleno funcionamento do modelo, o mais exitoso do Amazonas, além de buscar novas matrizes para o estado.

“O secretário Pauderney se junta a esse grupo formado pela Secretaria de Fazenda, de técnicos que há muito tempo acompanham essas discussões e de outros economistas do estado do Amazonas, que têm uma experiência e um entendimento sobre qual caminho a gente deve seguir para que a gente tenha uma reforma tributária. Nós concordamos que o Brasil tem que ter uma reforma tributária, que não comprometa os modelos de desenvolvimento regional, econômico como é o caso da Zona Franca de Manaus”, destacou Wilson Lima.

Na presença do vice-governador Tadeu de Souza; de deputados estaduais, como o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade; dos senadores Omar Aziz e Plinio Valério; do prefeito David Almeida e do vice Marcos Rotta; do presidente da Federação de Indústrias do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, além de secretários e demais representantes de instituições públicas e da indústria e comércio, o governador falou sobre fortalecer o modelo para, então, buscar novas alternativas econômicas, que sejam sustentáveis, mas que, principalmente, beneficiem a população amazonense.

O governador ressaltou o impacto positivo da ZFM para a região, por gerar mais de 500 mil empregos diretos e indiretos no estado e destacou que outras formas de fortalecer a economia local estão em progresso, como no turismo e sustentabilidade.

Desenvolvimento

A Sedecti é o órgão do governo que desenvolve o planejamento estadual e coordena as políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico, ciência e inovação do Amazonas e também é responsável pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), que tem como atribuição assessorar o estado nas questões do desenvolvimento social e econômico e aprovar projetos de empreendedorismo privados, visando a concessão de incentivos fiscais e extrafiscais do estado, conforme a legislação vigente.

Nomeado na última quinta-feira (19/01), Pauderney Avelino já foi seis vezes deputado federal, sendo reconhecido por sua atuação em defesa da Zona Franca de Manaus. Já na sexta-feira (20/01), por determinação do governador Wilson Lima, o novo titular da Sedecti esteve em Brasília reunido com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), para tratar sobre o futuro da Zona Franca de Manaus (ZFM) no atual cenário econômico.

“Nós temos uma entidade para preservar, que é a nossa Zona Franca de Manaus. Não podemos abrir mão. Ouso dizer, governador, que juntando toda a atividade que a Zona Franca de Manaus produz, nós chegamos a ter 80% de toda riqueza produzida no estado do Amazonas a partir desse modelo que nós temos.”, ressaltou Pauderney Avelino.