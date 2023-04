Wilson Lima ressalta importância de interligar Amazonas ao restante do país, durante abertura da Norte Export

Redação AM POST

O governador Wilson Lima defendeu, nesta segunda-feira (03/04), que o Amazonas precisa estar interligado ao restante do país por “rodovias sustentáveis”, durante participação na abertura da Norte Export, o Fórum Regional de Logística, Infraestrutura e Transportes que acontece em Manaus até esta terça-feira (04/04) no Quality Hotel, zona centro-sul de Manaus.

O encontro discute temas como operações logísticas na Amazônia; navegabilidade dos rios do Amazonas e Madeira; Zona Franca de Manaus e acessos terrestres e hidroviários aos terminais portuários da região. Wilson Lima destacou que o Estado está disposto a seguir as condições ambientais necessárias para que a população seja tirada do isolamento e tenha acesso a serviços públicos.

“Há disposição do Governo do Estado de contribuir com logísticas que sejam sustentáveis e eu estou disposto a fazer isso. Amazonas e Roraima são os únicos estados que não têm ligação com o resto do país por rodovia. Por isso que eu digo que a discussão desse evento é oportuna para a gente discutir rodovias sustentáveis”, disse Wilson Lima ao defender o avanço de soluções ambientais para execução de obras em rodovias na região.

Entre os presentes no evento, Paulo Dias Moura Ribeiro, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Evandro Pereira Valadão Lopes, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST); e Fabrizio Pierdomenico, secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários.

Para melhorar a logística, o Estado está construindo os anéis viários Sul e Leste, que juntos formam a maior obra de mobilidade urbana da capital do Amazonas e que vai facilitar a logística entre o Distrito Industrial, o Aeroporto Eduardo Gomes e as rodovias AM-010 e AM-070.

No evento, o governador ressaltou a necessidade de asfaltar o trecho do meio da BR-319 e afirmou que o Anel Viário de Humaitá entregue pelo Estado, em 2022, é importante via do Amazonas para exportação de grãos.

Wilson Lima destacou, ainda, a importância dos portos privados de Manaus e de Itacoatiara e frisou que, desde 2019, o Governo do Amazonas asfaltou 137 ramais e estradas em todo o estado para melhorar o escoamento da produção rural.