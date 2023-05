Wilson Lima reúne 35 prefeitos do interior e grupo reforça alinhamento político junto ao governador do Amazonas

Redação AM POST

O governador Wilson Lima (União Brasil) se reuniu, nesta sexta-feira (05/05), com prefeitos de 35 municípios do interior do Amazonas. O grupo reforçou o alinhamento político e a liderança de Wilson Lima. Esse foi o primeiro encontro com a presença de todos aliados que apoiaram a reeleição do governador, depois das eleições de 2022.

Wilson Lima ouviu as demandas dos prefeitos e agradeceu a confiança que os chefes dos executivos municipais do interior têm na gestão do Estado. Ele também reforçou incomprimidos de auxiliar as prefeituras onde for possível. “Quero agradecer aos prefeitos pela parceria, dizer que entendo o desafio que cada um tem em seu município e aqui deixo registrado meu compromisso de continuar trabalhando para a gente entender como o Estado pode ajudar cada cidade e seus cidadãos”, destacou.

O governador reafirmou, ainda, o compromisso de investimentos nos municípios do interior, em especial na saúde e, também, destacou a implementação do Zoneamento Econômico Ecológico do Amazonas (ZEE/AM), que vai identificar potencialidades para o desenvolvimento socioeconômico com proteção ambiental do estado, principalmente do interior.