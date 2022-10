Wilson Lima reúne 5 mil pessoas em comício após novo encontro de carreatas

Redação AM POST

Reunindo 5 mil pessoas, o candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil), realizou na noite de hoje (08/10) mais um comício em Manaus, no Largo do Mestre Chico, na zona sul, após novo encontro de carreatas, que saíram de 19 pontos da capital.

“O que está em jogo aqui são os próximos quatro anos do estado do Amazonas. É a continuidade das obras que a gente está entregando para melhorar a vida de quem tanto precisa, de quem tanto necessita”, destacou o governador.

Ao lado do prefeito de Manaus, David Almeida, Wilson ressaltou a implantação do passe livre estudantil para alunos das redes estadual e municipal de educação; do programa Asfalta Manaus, que está recuperando 10 mil ruas na capital; a ampliação dos restaurantes populares de sete para 44, entre outras ações que irão continuar no próximo governo.

“Eu estou com Wilson Lima porque ele tem capacidade e tem competência e, aqui entre nós, não existe egos e vaidades. Para que esse trabalho continue, para que a gente possa fazer mais por você eu preciso não só do voto de vocês, mas da influência de vocês para que vocês peçam votos doa parentes, dos amigos”, disse o prefeito de Manaus.

Ex-secretário chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus e candidato a vice-governador na chapa de Wilson Lima, Tadeu de Souza, destacou a importância das parcerias entre Wilson e o município.

“Nós vamos mostrar que a cidade de Manaus, o Governo do Estado, o interior decidiu que é hora de dar chance para uma nova geração de políticos e gestores. Tenho orgulho de estar entrincheirado nessa caminhada com dois gigantes, o prefeito David Almeida e o governador Wilson Lima”, afirmou Tadeu de Souza.

No palanque, estavam pressentes parlamentares eleitos, entre eles, Rozenha, que, nesta sexta-feira, declarou apoio à reeleição de Wilson Lima. Além de políticos, o atual governador conta com o apoio da população que o fez o candidato mais votado no 1º turno, com mais de 819 mil votos.

“Estou aqui para apoiar a candidatura do Wilson Lima. Merece sim mais uma chance para melhorar o que ainda não teve a oportunidade de fazer. O Wilson Lima Já ganhou no primeiro turno e agora eu creio que no segundo vai ser bem melhor. Eu e a minha família nós votamos 44”, disse a universitária Camila França, 25.

Para o designer Eder de Lima, 47, Wilson representa o trabalho que merece continuar. “Eu estou aqui para apoiar o melhor governador. Com toda a pandemia que teve ele foi o melhor. Ele investiu no agro, na parte econômica também, na parte de saúde. Muita gente fala o contrário, mas a gente tem que apoiar um cara novo, passou por dificuldade como todo mundo passou, mas ele está mostrando que ele veio para trabalhar. Ele está pelo povo”, disse.