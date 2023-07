Wilson Lima se reúne com diretores do Hospital Albert Einstein e destaca parcerias com a instituição

O governador Wilson Lima se reuniu, nesta quinta-feira (06/07), com lideranças da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein. O diretor-geral Henrique Neves e o diretor executivo de Inovação da instituição, Rodrigo Demarco, participaram do encontro.

No Amazonas, a instituição vai implantar o Centro de Inovação e Biotecnologia da Amazônia. O objetivo, segundo a direção do hospital, é contribuir para a saúde na região amazônica a partir do desenvolvimento de projetos de inteligência artificial, telemedicina e big data.

“A gente tem feito investimentos importantes na área da saúde, melhorando a estrutura de unidades e reforçando atendimentos, mas para além das ações do Estado, é importante também o reforço da iniciativa privada. E uma unidade do Sociedade Albert Einstein, que é referência na área, é muito importante para se somar a esses nossos esforços e às parcerias que já temos“, avaliou o governador Wilson Lima.

Estarão no foco das pesquisas as doenças tropicais e mortalidade materna, além de priorizar a adaptação de infraestrutura para regiões isoladas, como alternativas de ambulância por transporte fluvial. O hospital já possui projeto de aplicação de telemedicina para populações vulneráveis na região amazônica.

Parcerias com o Estado

O Governo do Amazonas já tem outras parcerias com o Hospital Albert Einstein, a exemplo do período de pandemia do novo coronavírus, quando a instituição doou ao Estado mais de 300 mil máscaras de proteção e álcool em gel, que foram distribuídos às unidades de Saúde da rede estadual que realizam atendimento na capital.

Em dezembro de 2022, representantes do Governo do Estado apresentaram demandas do Amazonas na área de saúde para auxiliar a implantação da unidade do Albert Einstein na capital. Além disso, o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto iniciou, em junho, processo virtual nas especialidades de neurologia e cardiologia, a partir de uma parceria do Hospital Israelita Albert Einstein com o Ministério da Saúde.

Redação AM POST