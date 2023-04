Wilson Lima se reúne com ministra do Turismo e apresenta dirigentes dos bumbás Caprichoso e Garantido

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, levou os presidentes dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, Jender Lobato e Antônio Andrade, respectivamente, até a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, em Brasília, nesta terça-feira (11/04). Na reunião, o governador reiterou a importância cultural, econômica e para a sustentabilidade do Festival Folclórico de Parintins.

Os dirigentes dos bumbás solicitaram apoio do Governo Federal para a realização das três noites de espetáculo do festival. Além de itens oficiais de Caprichoso e Garantido, participaram da reunião o deputado federal Fausto Júnior e os secretários de estado da Cultura, Marcos Apolo; Turismo, Gustavo Sampaio; e de Relações Federativas e Internacionais, Inês Carolina Simonetti.

“A gente veio pedir apoio para o festival, estreitar esse diálogo para que o novo ministério, a nova equipe que compõe o ministério, entenda a importância que tem o Festival Folclórico de Parintins. A ministra ficou muito empolgada, inclusive já garantiu presença no Festival Folclórico deste ano, juntamente com toda sua equipe”, disse o governador.

Sobre o pedido de apoio financeiro para a realização do festival, Wilson Lima explicou que o ministério está estudando a possibilidade. “Há uma contrapartida sinalizada pelo Ministério do Turismo que está estudando a possibilidade para saber qual o valor que mais lá na frente vai poder aportar”, completou o governador, ao adiantar que deputados federais também avaliam aporte de recursos federais, via emenda extra, para o festival.

Incentivo

Para o Festival Folclórico de Parintins de 2023, o Governo do Amazonas investiu R$ 10 milhões – R$ 5 milhões para cada bumbá. A Coca Cola também confirmou o patrocínio, destinando R$ 2,5 milhões – R$ 1,25 milhão para cada agremiação folclórica.

Os recursos se transformam em alegorias, figurinos e acessórios, custeiam a mão de obra em várias frentes de trabalho e são responsáveis por tornar o festival uma das celebrações culturais do Amazonas de referência mundial.

Pela manhã, Wilson Lima se reuniu com o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, para tratar da conectividade de internet no Amazonas, em especial durante o Festival Folclórico de Parintins. Ele também foi recebido pelo diretor da Agência Nacional de Aviação (Anac), Luiz Ricardo Nascimento, para tratar da segurança da aviação no estado e no festival.