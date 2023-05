Wilson Lima se reúne com ministro das Relações Exteriores e diz que Amazonas está à disposição para receber eventos pré-COP 30

O governador Wilson Lima se reuniu, nesta segunda-feira (29/05), em Brasília (DF), com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e colocou o estado do Amazonas à disposição para receber eventos como as reuniões preparatórias para a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que terá como sede a Amazônia brasileira, em novembro de 2025, em Belém (PA).

O governador do Amazonas explicou que já conversou com o governador do Pará, Helder Barbalho, sobre a parceria para realização da COP 30, que reúne lideranças de governos, cientistas, organizações da sociedade civil e movimentos socioambientais de diversas regiões do mundo. Mauro Vieira agradeceu o governador pela disponibilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No encontro com o ministro, Wilson Lima ressaltou, ainda, que Manaus e Belém são as duas maiores cidades da Amazônia brasileira e informou que uma reunião entre as equipes técnicas do Amazonas, do Pará e do Itamaraty será agendada para começar a preparar a estrutura para os encontros.

“Eu vim conversar com o ministro das Relações Exteriores para que a gente possa fazer a construção de eventos que possam ser realizados pré-COP no estado do Amazonas: as reuniões de trabalho, por exemplo, as reuniões preparatórias. Conversei com o governador Helder, do Pará, coloquei o estado do Amazonas também à disposição”, destacou Wilson Lima.

Desenvolvimento sustentável

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A agenda institucional do governador com o ministro, com a presença do secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, tratou ainda de parcerias e projetos do Amazonas com mecanismos internacionais, que têm como foco o desenvolvimento sustentável e que contribuem com a política ambiental do país, além da relação do Amazonas com países vizinhos que fazem fronteira com o estado (Colômbia, Peru e Venezuela) e transfronteiriços.

Entre os projetos realizados pelo Governo do Amazonas nas áreas ambiental e sustentável na gestão Wilson Lima, destacam-se: a Escola da Floresta, com a primeira unidade já em construção na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus); o Brilha Amazonas, com a entrega de kits de painéis solares para comunidades que vivem do turismo; e outras ações voltadas à bioeconomia e incentivo às cadeias produtivas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Visto para os EUA

Wilson Lima aproveitou ainda para solicitar ao ministro Mauro Vieira que o Amazonas tenha um posto para emissão de visto americano, o que faria o estado ser o primeiro da região Norte a ter o serviço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o governador, o território amazonense é estratégico para viagens às Américas Central e do Norte e lembrou que seu governo tem incentivado, com a redução do ICMS sobre os combustíveis usados na aviação, a oferta de novos destinos aéreos a partir de Manaus.

Redação AM POST