Wilson Lima se reúne com ministros do Turismo e da Justiça e Segurança Pública

Redação AM POST

Em Brasília, o governador Wilson Lima se reuniu, nesta quarta-feira (30/03), com os ministros da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e do Turismo, Gilson Machado. Entre as pautas das reuniões, o combate ao tráfico de drogas e o 55° Festival de Parintins.

O primeiro compromisso na Esplanada dos Ministérios foi com Anderson Torres. Wilson Lima agradeceu o envio de 23 viaturas para reforçar os trabalhos das forças de segurança do Amazonas e convidou o ministro para vir a Manaus para participar da reunião do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, em junho. O reforço para a frota está sendo transportado para o Amazonas.

O governador também convidou Anderson Torres para visitar a Base Arpão no município de Coari, referência nacional de combate ao crime em área de fronteira de forma integrada. Na oportunidade, Wilson Lima pediu apoio do ministério para ampliação de ações deste tipo na região.

“Fiz um apelo para que haja apoio do Governo Federal para a implantação de mais uma base a exemplo da Base Arpão, que fica no rio Solimões para combater o tráfico de drogas”, frisou o governador.

Na pasta do Turismo, a pauta foi a realização do 55° Festival Folclórico de Parintins nos dias 24, 25 e 26 de junho. Estiveram no encontro com Gilson Machado, o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, e os presidentes do Caprichoso, Jender Lobato, e do Garantido, Antonio Andrade.

Wilson Lima destacou a importância do festival para a economia do município e ressaltou a importância do apoio do Governo Federal para a realização da festa. “Nós temos algumas operações que dependem do Governo Federal como pousos e decolagens (de aviões), que são realizadas pelo Cindacta (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo). E o Ministério do Turismo tem esse papel de intervenção junto ao Ministério da Defesa”, explicou o governador.

Em relação ao aumento do preço das passagens para a ilha, o governador pediu ajuda do ministro para intervir junto às companhias aéreas. “Quanto mais oportunidade eu tiver para as pessoas irem à ilha, melhor para a economia da região. Com as passagens neste preço, o público acaba sendo afastado. É um complicador para o Amazonas, um complicador para o festival”, destacou o governador. Ele também solicitou aumento do patrocínio federal para a realização do festival.

Ainda no Ministério do Turismo, o governador tratou sobre a instalação de um escritório do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) no Amazonas. Segundo Wilson Lima, o escritório dará agilidade para a implantação de políticas voltadas para o turismo no Amazonas, em especial aquelas voltadas para a geração de emprego e renda. A unidade da Embratur no Amazonas vai funcionar na segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques.