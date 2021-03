Wilson Lima se reúne com prefeitos para discutir ações nas áreas da saúde, infraestrutura, segurança pública e educação

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Governador Wilson Lima reuniu com prefeitos do interior para discutir o reforço de ações e melhorias nas áreas da saúde, infraestrutura, segurança pública e educação nos municípios. Nesta quinta-feira (11/03), na sede do Governo, no bairro Compensa II, zona oeste da capital, o governador recebeu 12 chefes do poder executivo de cidades do interior.

Estiveram presentes os prefeitos de Barreirinha, Glênio Seixas; Codajás, Antônio Ferreira dos Santos; Fonte Boa, Biquinho; Ipixuna, Maria do Socorro de Paula Oliveira; e Itapiranga, Denise de Faria Lima. Os prefeitos de Juruá, Dr. Junior; Jutaí, Pedrinho; Novo Aripuanã, Jocione dos Santos Souza; e Pauiní, Raimundo Renato Rodrigues Afonso, também estiveram no encontro.

O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson José de Souza; de Santa Isabel do Rio Negro, José Ribamar Beleza e de Tabatinga, Saul Nunes Bemerguy, além de vice-prefeitos e parlamentares participaram da reunião.

O governador Wilson Lima destacou o esforço do Estado para adquirir vacinas e pediu aos prefeitos empenho na vacinação. Além disso, destacou as ações do Governo para socorrer as pessoas prejudicadas, nesse período de pandemia, e o repasse de R$ 2,1 milhões para que 19 municípios adquiram alimentos para as famílias que necessitam.

“Estamos trabalhando para encontrar o equilíbrio entre saúde, economia e social, que também está sendo muito afetado nesse momento. Esses prefeitos estão recebendo recursos na ordem de R$ 2,1 milhões, destinados para a compra de cestas básicas atendendo o social e, também, para a área de saúde”, explicou o governador. As prefeituras apresentaram plano de trabalho como parte do processo para receber os recursos, que estarão nas contas das prefeituras nos próximos dias.

Os recursos são fruto de uma emenda parlamentar do deputado estadual Belarmino Lins (PP). “Quero agradecer o apoio, a colaboração do governador Wilson Lima, nas ações voltadas para minimizar o problema que aflige as populações ribeirinhas. Estamos levando as forças que nós temos para ajudar os menos favorecidos”, disse o parlamentar.

Além disso, o governador recebeu, ao longo desta semana, os prefeitos de Tonantins, Sales; Urucará, Enrico Falabella; Caapiranga, Tico Braz; Novo Aripuanã, Jocione dos Santos; Careiro da Várzea, Pedro Guedes; Maués, Jr. Leite; Novo Airão, Frederico Jr.; Lábrea, Gean Barros; Iranduba, Augusto Ferraz; Tapauá, Gamaliel; São Sebastião do Uatumã, Jander Paes; e Beruri, Dona Maria.

FTI

O Governo do Estado tem atuado para reforçar a estrutura de saúde no interior do Amazonas e já repassou R$ 106 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) aos municípios. Desse total, R$ 76 milhões repassados em 2020.