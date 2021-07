Wilson Lima se reúne com professores da UEA para debater instalação de Parque Tecnológico em Tabatinga

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve reunido, na sexta-feira (09/09), com professores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) do polo de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros de Manaus), para dialogar a respeito da implantação do primeiro Parque Científico Tecnológico do Alto Rio Negro, na fronteira entre o município amazonense e a cidade de Letícia, na Colômbia.

O projeto visa criar um ambiente de inovação que tem como objetivo fomentar, fortalecer e diversificar a matriz socioeconômica da região do Alto Solimões, o que possibilitará a implementação de infraestrutura para laboratórios técnicos científicos, qualificação profissional, Ciência e Tecnologia. Um espaço que possibilitará pensar, fazer e entregar soluções para os problemas regionais.

“O investimento em ciência, tecnologia e inovação não é uma política de governo, é uma política de estado, porque a construção que vocês estão fazendo aqui de pesquisa, fica não somente para o Amazonas, fica para a humanidade. Não existe um campo tão fértil para pesquisa, um campo tão propício a ser explorado como o Amazonas. O que a gente tem aqui na Amazônia não existe em canto nenhum do mundo”, destacou o governador, durante a conversa.

As atividades que serão ofertadas no novo Parque Tecnológico estão sendo desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar de professores mestres e doutores, que irão executar a demanda ofertada pela população local. Os trabalhos serão executados de maneira descentralizada nas Instituições de ensino (UFAM, UEA e IFAM), beneficiando agricultores familiares, comunidades tradicionais, agências de fomento, instituições de ensino e tecnologia da região do Alto Solimões.

Ceti – Durante a visita a Tabatinga, Wilson Lima também visitou as obras do primeiro Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) do município, que já estão 83% concluídas, a ser entregue ainda neste segundo semestre. A unidade contará com laboratórios de Ciências e de Informática, biblioteca, Espaço Google e salas para administração. Esse é o sexto Ceti, o terceiro na região do Alto Solimões, a ser inaugurado desde que o governador Wilson Lima assumiu a gestão em 2019.