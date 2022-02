Wilson Lima se reúne com relator da reforma tributária e defende competitividade do Polo Industrial de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e dirigentes de entidades que representam a indústria estiveram reunidos, nesta terça-feira (08/02), em Brasília (DF), com o relator da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 110/2019 que trata da reforma tributária, senador pelo Maranhão, Roberto Rocha. A comitiva foi até o gabinete do parlamentar tratar da manutenção da competitividade tributária das empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Hoje nós viemos ao gabinete do senador Roberto Rocha, que é relator da reforma tributária, juntamente com a equipe da nossa secretaria de Fazenda e com representantes da indústria, de segmentos importantes, para que nós possamos, nesse relatório, ter a garantia de preservação desses benefícios da Zona França de Manaus, dos benefícios tributários. A Zona Franca não pode, em nenhum momento, ter ameaçada a sua competitividade”, defendeu o governador.

A PEC vai alterar o Sistema Tributário Nacional e adotar outras providências, como extinção de tributos e criação do Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS). O texto está com o relator e, após passar pelo Senado, seguirá para a Câmara Federal.

Além do titular da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Alex Del Giglio, participaram do encontro o diretor regional do Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, e o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), Marcos Fermanian. Também estiveram presentes o coordenador do Comitê de Assuntos Tributários Estratégicos (Cate), Nivaldo Mendonça, e o secretário executivo da Receita da Sefaz, Dario Paim.