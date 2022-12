Wilson Lima se reúne com representantes do segmento de eventos de tecnologia e inovação

Redação AM POST

O governador Wilson Lima se reuniu com responsáveis pela realização de dois grandes eventos de tecnologia e inovação, que devem ser realizados no estado em 2023, a Campus Party Amazônia e a Local Experience Amazônia.

Inicialmente, a Campus Party Amazônia está prevista para acontecer em outubro do próximo ano. E a Local Experience Amazônia tem previsão para o mês de junho. A reunião ocorreu na terça-feira (13/12).

“Nós temos potencial para sermos referência em todas as áreas, como tecnologia e desenvolvimento sustentável, e são esses eventos que geram visibilidade e atraem investimentos”, disse Wilson Lima.

A Campus Party é o maior festival de inovação e tecnologia do mundo. Anunciada inicialmente para 2020, mas adiada por conta da pandemia, a versão amazônica do evento deverá ser voltada para o Amazonas, conforme já acontece em estados brasileiros como São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal.

E a Global Experience reúne líderes que discutem soluções para os desafios do mundo, baseadas nos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) para o ano de 2030. A intenção é que a discussão de soluções locais contribua para atingir as metas que se apresentam para as intenções globais.

“O Amazonas é o estado que mais simboliza essa questão da sustentabilidade, nenhum outro estado tem essa extensão de floresta contínua, além dos modelos mais exitosos de sustentabilidade do planeta”, completou o governador.