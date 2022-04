Wilson Lima trata sobre reconstrução de trecho da BR-319 em reunião com Bolsonaro

Redação AM POST

Durante reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília, nesta quarta-feira (27), o Governador do Amazonas, Wilson Lima, tratou sobre a reconstrução do trecho do meio da BR-319, única ligação terrestre do Amazonas com Rondônia e o resto do país.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, na década de 1970, a rodovia chegou a ser completamente asfaltada, mas, atualmente, apenas dois trechos estão pavimentados: os primeiros 198 quilômetros e os 164 quilômetros finais. O Governo Federal tem a intenção de reconstruir os 52 quilômetros da estrada – o chamado lote C, entre os quilômetros 198 e 250.

Fertilizantes

No encontro com o presidente, Wilson Lima tratou sobre a jazida de potássio, principal insumo para a produção de fertilizantes, existente em Autazes. A exploração no Amazonas ajudaria a atender à necessidade brasileira. Hoje, a Rússia é a principal fornecedora de fertilizantes ao Brasil. E o conflito com a Ucrânia tem mostrado a necessidade de o país buscar alternativas para suprir a necessidade nacional.

O Projeto de Lei 191/2020 tramita na Câmara Federal para regulamentar a exploração deste e outros recursos minerais em terras indígenas e institui a indenização pela restrição do usufruto de terras indígenas. Atualmente, o PL tramita em comissões da Casa Legislativa.