Wilson Lima vai a Barcelos inaugurar terminal de passageiros reformado e anunciar 2 mil vagas pelo Cetam

O governador Wilson Lima entrega, nesta quarta-feira (23/02), a obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus). Com investimento de R$ 2,4 milhões, a obra é fruto de recursos do Estado e Federal e foi coordenada pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e pelo Ministério do Turismo (MTur).

O governador realizará ainda a entrega de fomentos ao setor primário de Barcelos, que beneficiará mais de 2,3 mil famílias. Dentre essas ações, estão uma nova edição do programa Peixe no Prato Solidário, o pagamento da subvenção da piaçava a extrativistas da região do Alto Rio Negro e o repasse de kits de mudas de citrus e de pesca ornamental, dentre outras.

Wilson Lima também entrega fomento de R$ 148 mil para a Associação de Moradores do Rio Unini (Amoru). Os recursos são para aquisição de equipamentos como motor a diesel e de popa, além de computadores completos, beneficiando cerca de mil famílias direta e indiretamente.

Durante a passagem pelo município, o governador também assinará um Termo de Cooperação Técnica que irá garantir a abertura de 2 mil novas vagas em cursos de profissionalização, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).