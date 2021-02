Wilson Lima vai decidir sobre flexibilização de medidas restritivas no AM nesta sexta (5)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), disse nesta quinta-feira (4), em coletiva de imprensa que tem reunião marcada amanhã (5) com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para tratar sobre flexibilização ou prorrogação de medidas restritivas, para conter o avanço da doença no Estado.

“Nós vamos nos reunir amanhã com nosso comitê para entender como o estado do Amazonas irá tomar suas decisões em relação a suas flexibilizações. E no final do dia, daremos a informação de como iremos proceder ao final dos sete dias em que a gente passou por maior restrição” , disse.

O mandatário também reforçou a necessidade de se cumprir o decreto governamental vigente até o dia 7 de fevereiro no Amazonas que determina toque de recolher por 24h.

Wilson Lima aproveitou também para rebater uma fake news que garantem que está decidida a prorrogação por mais 15 dias do decreto ou da liberação de segmentos não-essenciais.

