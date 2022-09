Wilson Lima vai reforçar segurança em Tabatinga com mais policiais e nova base fluvial

Redação AM POST

O candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil), anunciou ontem, 17 de setembro, que vai ampliar os investimentos em segurança pública em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

Importante município da tríplice fronteira, Tabatinga terá uma base fluvial para aumentar a fiscalização nos rios da região. Wilson também garantiu que policiais aprovados no concurso público que está sendo realizado reforçarão a tropa da cidade.

“Nós temos um déficit no nosso efetivo policial, foi por isso que nós realizamos o concurso público da Polícia Militar e da Polícia Civil. Há mais de dez anos que não se realizava concurso público para as forças de segurança e eu já vou começar, no mês que vem, a chamar os aprovados no concurso público da Polícia Militar”, disse Wilson, que também destacou avanços na segurança pública.

“A gente colocou aqui lanchas blindadas e vai montar o nosso Batalhão Fluvial para garantir tranquilidade para quem circula nos nossos rios”, afirmou. Na atual gestão, Wilson promoveu 60 policiais militares e garantiu outros benefícios para a categoria e equipamentos como coletes balísticos e armamento em Tabatinga. A frota da polícia no município recebeu novas viaturas, motocicletas e lancha para patrulhamento fluvial.

Outros investimentos

Tabatinga é o terceiro município do interior a receber leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI); os primeiros foram implantados em Parintins e Tefé. O município recebeu insumos, medicamentos e equipamentos e agora conta com uma usina de oxigênio.

Wilson investiu R$ 73 milhões em obras em Tabatinga. Está em andamento a pavimentação da Perimetral 1 e 2 e a Geodésica e a construção do Hemonúcleo de Tabatinga. Também vai iniciar a reforma do hospital, com investimento de R$ 16 milhões e abertura de mais 64 leitos de enfermaria e centros cirúrgicos, e ampliação do Pronto Socorro Adulto e Infantil, com mais consultórios e 18 leitos.

Na educação, Wilson entregou o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti), revitalizou escolas, construiu quadras esportivas e entregou fardamento para 7.459 alunos.

Mais de 3,6 mil famílias de Tabatinga recebem o Auxílio Estadual permanente, criado por Wilson, que também inaugurou uma cozinha popular Prato Cheio na cidade.