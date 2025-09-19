Wilson Lima vistoria estação de tratamento de água que beneficiará 30 mil em São Gabriel da Cachoeira

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima acompanhou, nesta sexta-feira (19/09), o envio da Estação de Tratamento de Água (ETA) que vai transformar o sistema de abastecimento em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. A estrutura segue de Manaus, por via fluvial, até o município (distante 852 quilômetros da capital), onde beneficiará mais de 35 mil pessoas.

“Somente em São Gabriel da Cachoeira, vamos beneficiar 35 mil pessoas com essa estação de tratamento. Já resolvemos o problema de água em Maués, avançamos em Parintins, Nova Olinda do Norte, Codajás, Benjamin Constant e seguiremos ampliando essa cobertura”, destacou o governador Wilson Lima, acompanhado do deputado estadual Cabo Maciel.

A ação representa um marco histórico para a população de São Gabriel da Cachoeira que, atualmente, não dispõe de sistema de tratamento de água. Com a implantação da ETA, todo o consumo urbano passará a ser tratado de acordo com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Águas (ANA), garantindo mais saúde e qualidade de vida para os moradores.

O envio da estrutura é parte de um investimento de R$ 6,9 milhões do Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). A ETA tem capacidade de processar 100 litros de água por segundo e utiliza tecnologia em PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro), material reconhecido pela alta durabilidade e resistência à corrosão.

Além da fabricação da ETA, já concluída, o projeto envolve obras complementares no município. A previsão é que todo o complexo de captação, tratamento e distribuição esteja finalizado até fevereiro de 2026, com possibilidade de antecipação. O processo de montagem e comissionamento da estação terá início assim que a estrutura chegar a São Gabriel da Cachoeira.

Obras em andamento

Enquanto a ETA segue para o município, as frentes de trabalho em São Gabriel avançam de forma paralela. Entre as etapas já concluídas está a base em concreto armado que dará suporte à estação, finalizada em 100%. Também seguem em andamento a adequação da infraestrutura elétrica, com 80% de conclusão, e a reforma da estação elevatória de água tratada, com 75%.

A reforma da casa de operação, necessária para integrar o sistema, já atingiu 70% de avanço. O mesmo percentual é registrado na construção da estrutura física da ETA. E a reforma e ampliação da casa de química, fundamental para o processo de tratamento, alcançou 65% de execução. Outras etapas, como a fabricação da balsa de captação (10%), implantação de reservatório de 40 m³ (32%) e urbanização do terreno (43%), também estão em andamento.

Ampliação da cobertura

Atualmente, o município possui 6.943 unidades consumidoras cadastradas, entre residências, comércios e escolas. Todas serão atendidas com água tratada, o que significa ampliar a cobertura para mais de 35 mil moradores da área urbana de São Gabriel da Cachoeira.

De acordo com o projeto, a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) será responsável pela captação e tratamento da água, enquanto a distribuição ficará sob a gestão da prefeitura, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Essa divisão vai permitir maior eficiência e controle do sistema.

A diretora-presidente da Cosama, Deisiane Erculano, ressaltou a relevância da entrega para o município. “Investir em saneamento é investir em qualidade de vida, é investir em saúde. Esse é o compromisso do Governo do Estado”, afirmou.

O secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, destacou que a iniciativa integra um conjunto de esforços para modernizar o abastecimento de água no interior. “Nós estamos levando uma moderna estação de tratamento para São Gabriel da Cachoeira, que vai abastecer toda a cidade e realizar um sonho antigo do município. Água é saúde, água é vida, e o governador tem feito esforços grandes em torno do saneamento, fortalecendo e modernizando a Cosama em vários municípios”, explicou.