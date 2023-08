Wilson Lima vistoria obra de reforma e ampliação da AM-352 e destaca importância da rodovia para economia da região

O governador Wilson Lima vistoriou, nesta quarta-feira (02/08), os trabalhos de reforma e ampliação da AM-352, no trecho entre os quilômetros 77 e 85. A rodovia estadual é a única via de acesso terrestre à cidade de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), um dos principais polos turísticos do estado, e passa pelos municípios de Iranduba e Manacapuru por meio da rodovia AM-070, que foi duplicada e modernizada pelo Governo do Amazonas.

Com investimento no valor de R$ 218,9 milhões, a obra do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), contempla os 98,6 quilômetros de extensão da AM-352 e inclui serviços de limpeza, terraplanagem, drenagem, pavimentação e sinalização horizontal e vertical, além de pista de rolagem com sete metros e acostamento de um metro para cada lado, aumentando para nove metros a caixa viária da rodovia.

“A nossa meta para este ano é deixar a rodovia em condições de trafegabilidade. Esse tem sido nosso principal objetivo, porque municípios como Novo Airão têm uma atividade econômica muito significativa, principalmente, no segmento do turismo. É importante que ela esteja em condições de trafegabilidade para quem está vindo por estrada”, destacou Wilson Lima.

Acompanharam o governador do Amazonas, na visita à obra, o secretário estadual de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima; o vice-prefeito de Novo Airão, José Sales Baliza; o presidente da Câmara Municipal do município, José Roberto Nascimento, entre outros vereadores da cidade.

Para garantir a qualidade dos serviços e a durabilidade da via, a rodovia recebe tratamento de base e sub-base, com 20 centímetros de espessura cada, e aplicação de revestimento do tipo concreto asfáltico, com quatro centímetros de espessura. Além disso, todas as linhas de bueiros, que se encontravam em estado de conservação precário, estão sendo substituídas.

A obra vai melhorar a mobilidade urbana e o transporte de pessoas e mercadorias na região; aumentar a segurança da via, com medidas que incluem implantação de defensas metálicas em pontos mais perigosos e sinalização total da pista; facilitar o escoamento da produção e o acesso de moradores e turistas aos municípios interligados pela via.

“É uma das grandes obras do governador Wilson Lima, são quase 100 quilômetros. Nós estamos praticamente transformando essa rodovia em uma rodovia padrão AM-070. Ela vai interligar com a AM-070 e vai permitir esse fluxo de turistas, de passageiros, de pessoas, muito rapidamente aqui para Novo Airão. Vai ser uma estrada de desenvolvimento muito grande para a região”, afirmou o secretário Carlos Henrique.

Rodovia AM-352

A rodovia AM-352 foi construída durante os anos de 1970 e 1980 e, além de exercer importante função na mobilidade urbana, facilita o desenvolvimento do turismo e o escoamento da produção rural na região, principalmente, por estar interligada à rodovia AM-070.

No setor rural, a rodovia conta com 39 ramais distribuídos ao longo da sua extensão, onde vivem agricultores, piscicultores e outros trabalhadores rurais. Entre as principais atividades produtivas em Novo Airão estão o cultivo de farinha de mandioca, melancia, banana, macaxeira, horticultura e a criação de peixes (tambaqui e matrinxã) e frango de corte e postura. Vale destacar, ainda, a fabricação de embarcações.

O município de Novo Airão é conhecido pelas belezas naturais e recebe visitantes para suas atrações culturais, esportivas e turísticas, sendo um dos principais abrigos de botos na Amazônia. Além de praias fluviais de areias brancas, acolhe dois parques nacionais: o de Anavilhanas, um dos maiores arquipélagos fluviais do mundo, e o Parque do Jaú, a maior área de conservação dentro de um único país.

Investimentos em rodovias e sistemas viários

Os investimentos em obras em rodovias, realizados pelo Estado, incluem desde a manutenção e conservação até a ampliação e modernização. Ao todo, a gestão Wilson Lima soma, aproximadamente, R$ 1,9 bilhão entre obras viárias concluídas, em andamento e planejadas, ampliando a segurança dos condutores e levando desenvolvimento às regiões beneficiadas.

“No estado do Amazonas nós temos um regime diferenciado de outras regiões do país, porque é só nesse período que a gente consegue tocar obras, nos outros períodos do ano a gente não consegue por conta das chuvas. Então, a gente vai aproveitar ao máximo que der para tocar obras de rodovias, como é o caso da AM-010, como é o caso do Anel Leste, como é o caso de outras obras de ramais e de outras rodovias esse ano de 2023”, destacou Wilson Lima.

Em meados de julho, o governador Wilson Lima vistoriou os trabalhos de reforma e modernização da AM-010, rodovia que liga Manaus a Itacoatiara. Com investimento de R$ 401,5 milhões e geração de 10 mil empregos diretos e indiretos, essa é a maior intervenção na rodovia em 40 anos.

Nas últimas semanas o governador também esteve nas obras dos Anéis Sul e Leste, a maior obra de mobilidade urbana da história de Manaus, que vai interligar as zonas Leste e Sul da cidade, dando mais fluidez ao trânsito.

