Wilson Lima vistoria obras do Anel Leste e destaca geração de mais de 5 mil empregos

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, vistoriou, nesta quarta-feira (07/04), as obras de construção do viaduto que integra o projeto do Anel Leste, obra que vai gerar mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. O complexo viário será o maior de Manaus e a maior obra de mobilidade urbana integrada da capital.

O novo corredor desviará a circulação de veículos pesados do Centro de Manaus, fazendo o deslocamento entre as zonas norte e leste da capital. O Anel Leste também beneficiará o Polo Industrial de Manaus, facilitando o trajeto dos veículos que saem do Distrito Industrial com destino ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e às rodovias AM-010 e BR-174.

“Essa é a maior intervenção viária da cidade de Manaus. É uma obra que contempla um viaduto na área do Puraquequara (na avenida Oitis), no Distrito Industrial, e faz uma ligação até a Reserva Adolpho Ducke e até a avenida Margarita. São 18 quilômetros de rodovia e, detalhe, nós vamos fazer mais 5 quilômetros de ciclovia”, disse o governador.

Serão duas pistas, contemplando 10,80 metros de largura, com três faixas de 3,60 metros em cada uma. Os passeios laterais terão três metros de largura e canteiros com cinco metros. Ao longo do trecho, serão implantadas 22 baias para paradas dos ônibus, oito galerias, três pontes e passagens de faunas.

Nesta etapa, está sendo executada a construção de uma segunda ponte que faz parte da duplicação da avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial. A obra apresenta um percentual de 7% e a previsão de conclusão para dezembro de 2022.

“Estamos na fase inicial, que é a fase das fundações. Começamos pela proximidade do Musa (Museu da Amazônia), vamos dar prosseguimento e vamos concluir esse viaduto neste ano. Teremos todo esse complexo de obra, Anel Viário Sul, Anel Viário Leste todo ele concluído e entregue à população do Amazonas”, destacou o secretário de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique Lima.

Viaduto Anel Leste – Serão quatro alças internas e quatro externas, permitindo a circulação de veículos em todos os sentidos das vias. A seção tipo das alças tem largura de cinco metros. Pontes com dimensões de 12,50 metros de largura por 60 metros de extensão, estando localizada na avenida dos Oitis, sobre o Eixo Norte-Sul.

Viaduto Lydia da Eira Corrêa/Anel Sul – Em dezembro de 2020, o Governo do Estado concluiu a construção do maior e mais completo viaduto já construído no Amazonas, o Lydia da Eira Corrêa, com 230 mil m², situado no entroncamento da Estrada do Tarumã com a avenida Torquato Tapajós e a avenida Arquiteto José Henriques.

O viaduto possui passagem de nível e pistas de rolamento adequadas para o tráfego atual e futuro, além de quatro alças externas e quatro alças internas, formando um trevo de oito alças, o que faz o trânsito fluir para todos os lados, sem interferências de sinais.

Em janeiro de 2019, essa obra estava com 15% de execução após seis anos de serviços. Os trabalhos foram retomados com ritmo acelerado no atual governo, e a obra foi 100% finalizada no mês de dezembro deste ano, em menos de dois anos.

Mobilidade Integrada – Os complexos viários Anel Leste e Anel Sul são considerados a maior obra de mobilidade urbana integrada construída em Manaus. Com 27 quilômetros, os anéis viários irão interligar as zonas norte, leste e centro-sul de Manaus. A obra proporcionará maior fluidez no tráfego, encurtará a distância entre as zonas da cidade, evitará congestionamentos, reduzirá o consumo de combustível e o tempo de transporte.

* Com informações da assessoria de imprensa