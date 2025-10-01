Wilson Lima vistoria obras do segundo Caic especializado no atendimento a crianças com autismo em Manaus

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima vistoriou, nesta quarta-feira (1º/10), as obras do Caic TEA Gilson Moreira, localizado no Conjunto Mundo Novo, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A unidade será o segundo Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) da rede estadual especializado no atendimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ampliando a oferta de serviços a crianças de até 11 anos.

Segundo o governador, o centro terá estrutura moderna, terapias especializadas e atenção integral às famílias.

“Aqui a construção será feita nos mesmos moldes do Caic TEA José Contente, que já entregamos de forma inédita no Jorge Teixeira. A previsão de entrega é até o final de outubro, consolidando uma referência não só para o Amazonas, mas também para o país”, afirmou Wilson Lima, durante a visita acompanhado do deputado estadual Mário César Filho e da secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud.

Estrutura e terapias

As obras já atingiram 40% de execução e encontram-se na fase de pintura. A revitalização inicial, realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) com recursos do Fundo de Promoção Social (FPS), incluiu pavimentação, drenagem, impermeabilização, troca de cobertura e forro, além de novas instalações elétricas e hidráulicas.

A unidade contará com:

Sala Multisense , equipada com estímulos controlados de luz, som e texturas;

Área de estimulação psicomotora , com brinquedos adaptados e piso emborrachado;

Salas lúdicas ambientadas para fortalecer o vínculo, a autonomia e o aprendizado das crianças.

As terapias serão baseadas nos princípios da Análise do Comportamento Aplicada (ABA), referência internacional no acompanhamento de pessoas com TEA. O atendimento será multiprofissional, oferecendo suporte tanto às crianças quanto às famílias.

Primeiro modelo já consolidado

O padrão que será adotado no Caic Gilson Moreira já foi implantado no Caic TEA José Contente, inaugurado em 28 de julho deste ano no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Foi a primeira unidade da rede estadual a oferecer atendimento especializado em autismo, unindo saúde, educação e assistência social.

A secretária Nayara Maksoud destacou a importância do novo espaço:

“Esse Caic já está com 40% das obras em andamento. É extremamente importante para um público que precisa ser tratado cada vez mais com atenção, garantindo acolhimento, terapias diferenciadas e acesso qualificado.”

Rede de Caics

Com o Caic Gilson Moreira, o Governo do Amazonas passará a contar com dois centros especializados em TEA e 10 Caics revitalizados e entregues.

Dos 11 Caics existentes em Manaus, nove já passaram por obras de revitalização, incluindo os de bairros como Jorge Teixeira, Alvorada, Zumbi, Parque 10, Colônia Terra Nova, São José, Colônia Oliveira Machado, Compensa e Petrópolis.

A meta do governo estadual é consolidar os Caics como referência em saúde da criança, com serviços especializados, ambientes adaptados e atendimento integral em diferentes áreas.