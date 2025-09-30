Wilson Lima vistoria obras e confirma inauguração do primeiro Hospital Veterinário Público do Amazonas

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima vistoriou, nesta terça-feira (30/09), a fase final das obras do Hospital Veterinário Público do Amazonas, em Manaus. A inauguração da unidade está marcada para o próximo sábado (04/10), data em que se celebra o Dia Mundial dos Animais, simbolizando um marco para a proteção e o bem-estar animal no estado.

“Esse é o primeiro hospital veterinário público do nosso estado, com o objetivo de atender aquelas famílias que não têm condições de levar o seu pet para uma clínica particular. É uma estrutura de ponta, construída do zero, com consultórios, centro cirúrgico, baias e toda a infraestrutura necessária para dar bem-estar e conforto aos animais. Isso é um marco para o bem-estar animal e também para a saúde das pessoas”, afirmou o governador.

Investimento e gestão

O investimento total no projeto foi de R$ 3,7 milhões, provenientes de emendas parlamentares da deputada estadual Joana D’Arc, executadas pelo Governo do Estado. Durante a vistoria, Wilson Lima anunciou que a parlamentar vai se licenciar da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para assumir a Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet).

Joana D’Arc destacou que a concretização do hospital é fruto da união entre Executivo e Legislativo: “Esse hospital público veterinário é a prova de que é possível o Executivo trabalhar junto com o Legislativo. Esse é um grande sonho da causa animal, o primeiro do nosso estado e que eu tenho certeza, será o maior do Brasil. Quem ganha são os animais e a população que ama e cuida deles.”

Estrutura do hospital

O hospital contará com serviços de urgência e emergência, consultas especializadas em cardiologia, oftalmologia, ortopedia e oncologia, cirurgias, anestesia, diagnóstico por imagem (raio-X, ultrassom e eletrocardiografia) e exames laboratoriais.

A unidade foi planejada com infraestrutura moderna:

Primeiro andar : nove consultórios, centro cirúrgico completo, sala de raio-X, sala de ultrassom, internação com mais de 100 baias, espaço para animais com doenças infectocontagiosas e necrotério.

Segundo andar: enfermaria, salas administrativas, auditório para 50 pessoas e áreas de descanso para veterinários plantonistas.

Ao todo, serão 66 profissionais entre médicos veterinários, técnicos e equipe de apoio. O espaço também funcionará como polo de formação, estágio e residência em Medicina Veterinária.

A inauguração no Dia Mundial dos Animais pretende reforçar o compromisso do Amazonas com políticas públicas de proteção animal e inclusão social.