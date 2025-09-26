Wilson Lima vistoria obras em hospitais e anuncia modernização da rede de saúde

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima acompanhou, nesta sexta-feira (26/09), o andamento das obras no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo e no Complexo Hospitalar Sul (CHS), localizados nas zonas leste e centro-sul de Manaus. As intervenções têm como objetivo modernizar a rede hospitalar estadual, levando o Padrão Delphina para essas unidades e oferecendo maior qualidade de atendimento à população.

Segundo o governador, a iniciativa busca ampliar a eficiência e humanização nos serviços prestados. “Estamos modernizando nossas unidades para acompanhar a demanda crescente e oferecer mais resolutividade, além de melhores condições de trabalho para os profissionais”, ressaltou. A vistoria contou também com a presença do deputado estadual Dr. Gomes e da secretária de Saúde, Nayara Maksoud.

No HPS Platão Araújo, que completa 19 anos neste sábado (27/09), as obras já atingiram 60% de execução. Entre as melhorias estão a reconstrução do pronto atendimento, adaptado para o sistema Fast Track — que agiliza o fluxo de pacientes de baixa complexidade —, reforma da recepção, pintura, manutenção elétrica e hidráulica, além da ampliação de ambientes. A reorganização já apresenta resultados: em 70 dias, os corredores permaneceram sem macas, houve crescimento de 42% nas cirurgias e o tempo médio de internação caiu para cinco dias.

No Complexo Hospitalar Sul, as obras da Policlínica e Hospital Dia devem garantir 80 atendimentos diários, com consultórios multiprofissionais, sala de Raio-X e estrutura acessível. Já no HPS 28 de Agosto, a Unidade de Internação do 4º andar, que segue padrão do 5º andar, contará com 83 leitos distribuídos em 12 enfermarias e três salas de isolamento.

O CHS também recebeu melhorias como revitalização da fachada, reativação da Estação de Tratamento de Esgoto, paisagismo, instalação de posto policial e ampliação do estacionamento. Somados, os investimentos ultrapassam R$ 25 milhões.