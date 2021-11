Wilson Lima vistoria obras em três estradas de Tabatinga, que recebem investimentos de R$ 10,6 milhões

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

MANAUS -O governador Wilson Lima vistoriou obras de melhoria do sistema viário de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) nesta terça-feira (23/11). No município, o Governo do Amazonas está investindo R$ 10,6 milhões para pavimentação de três estradas. Ao todo, os investimentos da atual gestão em Tabatinga chegam a R$ 36,7 milhões, segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Os trabalhos nas três estradas vistoriadas já foram 20% executados. A Perimetral Norte I recebe serviços de terraplanagem. Pouco mais de 4 quilômetros da via passarão por melhorias.

A Perimetral Norte II já recebe o pavimento em concreto. Dos 2,4 quilômetros da via, 1,5 quilômetro já foi pavimentado.

A terceira estrada que passa por obras é a Geodésica II. Os trabalhos são para a pavimentação de 2,45 quilômetros em concreto e 700 metros já foram concluídos.

“Nós estamos aqui com trabalhos na Perimetral Norte I e na Perimetral Norte II; e na Geodésica. E estamos fazendo um convênio com o prefeito, nós já estamos na fase final, para pavimentar as ruas do Centro, que está numa situação bem complicada, bem difícil. Logo que esse projeto estiver pronto vamos iniciar os trabalhos”, ressaltou Wilson Lima.

O recapeamento asfáltico realizado por meio do convênio com o município vai ser executado em 10,02 quilômetros da área urbana da cidade. Os investimentos são de mais de R$ 5 milhões.

Outras obras – Com o investimento de R$ 1,4 milhão, o Governo do Amazonas também está construindo o Hemonúcleo de Tabatinga. As obras já foram 30% executadas.

A unidade é a segunda construída no interior do estado, com estrutura para fazer exames laboratoriais, diagnóstico rápido, coleta, fracionamento e transfusão de sangue. O contrato prevê a construção de um prédio com 600 metros quadrados, que irá abrigar os laboratórios, consultórios, postos de enfermagem, salas de atendimento e triagem, bem como a coleta de sangue. Também está prevista a construção de salas de resíduos e esterilização, estação de tratamento de esgoto e estacionamento.

Obras concluídas

O Governo do Amazonas já concluiu obras de pavimento rígido com investimentos de R$ 18 milhões em 30 ruas de Tabatinga que, juntas, totalizam 22,75 quilômetros de extensão. E, também, a pavimentação em concreto armado na rua São Francisco com investimentos de R$ 196 mil.

Ceti – Ainda em Tabatinga, o governador anunciou para 2022 o início das aulas no Ceti do município. As obras foram destravadas na atual gestão e estão avançadas, em fase de conclusão.

“Nós estamos também na fase final de conclusão do Ceti, que é o Centro de Educação de Tempo Integral. Muitos passaram por aqui, muitos lançamentos de pedra fundamental, e quando eu assumi, em 2019, nós tiramos essa obra do papel, nós efetivamente começamos a construir. E no ano letivo de 2022 os filhos os moradores aqui de Tabatinga poderão frequentar a unidade de ensino”, afirmou Wilson Lima.

