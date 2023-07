Wilson Lima vistoria obras na AM-010 e destaca importância da via para o desenvolvimento econômico

O governador Wilson Lima vistoriou, nesta sexta-feira (14/07), os trabalhos de reforma e modernização da AM-010, rodovia que liga Manaus a Itacoatiara. Com investimento de R$ 401,5 milhões e geração de 10 mil empregos diretos e indiretos, essa é a maior intervenção na rodovia em 40 anos.

Após o período chuvoso e o início da estiagem no estado as obras avançam com força total na rodovia, que é fundamental para o desenvolvimento de atividades econômicas na região, como a exploração do gás natural em Silves e para a atividade portuária de Itacoatiara.

A AM-010 é necessária, também, para facilitar o escoamento da produção rural, como o cultivo do abacaxi em Novo Remanso e a atividade de fruticultura de Rio Preto da Eva. Construída na década de 1960, a rodovia não foi projetada para a condição de tráfego atual, que possui uma média de mais de três mil veículos transitando diariamente.

“É a primeira vez que há uma obra e uma intervenção tão significativa na rodovia. Desde que ela foi aberta e pavimentada, todo o trabalho que foi feito nela foram paliativos e que durava, quando durava, no período do verão; e quando começava o inverno todo mundo sabe como ficava a AM-010. Esqueçam aquela antiga AM-010 porque ela já está deixando de existir, nós estamos colocando uma nova AM-010, com um novo pavimento, com um novo conceito”, destacou Wilson Lima.

Durante a vistoria o governador esteve acompanhado do prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza; vereadores, incluindo o presidente da Câmara de Rio Preto da Eva, Henri Braga; vereadores do município de Itacoatiara; além do secretário estadual de Infraestrutura, Carlos Henrique.

Os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e a modernização da rodovia beneficia a população de oito municípios: Manaus, Itacoatiara, Itapiranga, Rio Preto da Eva, Urucará, Urucurituba, São Sebastião do Uatumã e Silves.

“Essa rodovia é fundamental, é decisiva para o desenvolvimento econômico, mas também é decisiva para o desenvolvimento social, para dar respeito, para dar dignidade às pessoas e garantir o direito que é básico, que é fundamental, que é o direito de ir e vir”, ressaltou Wilson Lima.

Além de vistoriar a obra, o governador também visitou a casa da aposentada Ozete Correia de Menezes, 65 anos, que mora com marido, filhos e netos. A família reside na comunidade São Geraldo, no quilômetro 221 da AM-010, e há 22 anos trabalha com a criação de galinha, pato e venda de tucumã.

“Agora a rua tá bonita, a gente olha de longe e tá linda a rua, muito linda, gostei. Vai melhorar muito pra comunidade aqui, vai melhorar muito para as pessoas que andam aqui”, disse Ozete. “Eu agradeço pelo pessoal que mora nessa estrada, pelas comunidades que moram nessa estrada”, completou a aposentada.

Modernização

A obra envolve a pavimentação da AM-010 em duas camadas. Já foram executados 88 quilômetros da chamada primeira capa de pavimento e 34 quilômetros de segunda capa. A meta deste ano é executar mais 80 quilômetros de primeira capa, alcançando 168 quilômetros; e concluir mais 50 quilômetros de segunda capa, totalizando 84 quilômetros de via completamente pavimentada e sinalizada até dezembro, chegando à marca de 68% de obra concluída até o fim de 2023.

Atualmente, 35% da obra foi executada e os trabalhos acontecem nos trechos do quilômetro 104 ao quilômetro 133 e do quilômetro 215 ao quilômetro 238. Em ambos os trechos, equipes atuam com quatro frentes de serviços, totalizando oito frentes de trabalho, executando serviços de limpeza, terraplanagem, drenagem e pavimentação. No período chuvoso, entre dezembro de 2022 até o início do mês passado, foram executados trabalhos para garantir a trafegabilidade da via.

A obra de reforma e modernização da rodovia AM-010 contempla serviços do quilômetro 13 ao quilômetro 263, incluindo alargamento da caixa viária, que passa a ter dez metros de largura, contando com mais 1,5 metro de cada lado nos acostamentos; pista de rolamento com sete metros de largura, sendo 3,5 metros de cada lado; e a aplicação de material que proporciona à pista uma espessura total de quase dez centímetros. Além disso, são implantadas a sinalização, horizontal e vertical, e ainda a pintura de faixas reflexivas em 250 quilômetros da rodovia.

Investimentos em rodovias

As atividades envolvendo obras em rodovias, realizadas pelo Estado, incluem desde a manutenção e conservação até a ampliação e modernização. Ao todo, a gestão Wilson Lima soma, aproximadamente, R$ 1,9 bilhão entre obras viárias concluídas, em andamento e planejadas, ampliando a segurança dos condutores e levando desenvolvimento às regiões beneficiadas.

Além da rodovia AM-010, o Governo do Estado vai modernizar a AM-352, a estrada de Novo Airão; e na AM-453, conhecida como Bela Vista. Já estão previstos, com projetos e processos em licitação, melhorias para as rodovias AM-174, Novo Aripuanã; AM-254, Autazes; e AM-363, Silves.

O Governo do Amazonas já realizou trabalhos de pavimentação e modernização das rodovias AM-452, a estrada do Caldeirão; a AM-070, Manoel Urbano; e a AM-151, antiga estrada Carlos Braga. Também foram concluídas as obras de manutenção das rodovias AM-352, Novo Airão; AM-363, Silves; AM-453, Bela Vista; AM-452, Caldeirão; AM-254, Autazes; AM-240, Presidente Figueiredo; e AM-354, Manaquiri.

Redação AM POST