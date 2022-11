Wilson Lima vistoria terminais flutuantes para atender comunidades do interior

Redação AM POST

Com investimento de R$ 40,1 milhões, o Governo do Amazonas já concluiu a construção de 25 terminais flutuantes para atender comunidades do interior do estado, estando 21 já em operação e quatro prontos para entrega, com locais já definidos para receber a estrutura. O balanço foi apresentado na manhã desta segunda-feira (21/11) pelo governador Wilson Lima, durante vistoria no Estaleiro do Juruá, localizado na Estrada Ramal do Brito, Km 01, distrito de Cacau Pirera, município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

Na ocasião, o governador informou ainda que outras seis dessas estruturas estão em construção, totalizando 31 terminais. “Isso (terminal flutuante) ajuda muito o pequeno produtor, facilita o escoamento da produção e também já vai com esse conceito de sustentabilidade porque tem iluminação a LED mantida por placas de energia solar”, afirmou o governador do Amazonas.

Construídos e entregues pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), os terminais flutuantes visam dar mais qualidade de vida e segurança à população dos municípios amazonenses.

“Essas estruturas estão indo para as maiores comunidades, estão indo para interior do interior”, ressaltou Wilson Lima.

As estruturas modernas possuem 168 metros quadrados (m²), com capacidade de carga de 20 toneladas, além de iluminação em LED e energia solar, ou seja, não será necessário nenhum outro tipo de fiação para utilizar esses portos.

“São portos robustos, com capacidade de carga de 20 toneladas, uma estrutura moderna, portos cobertos, com iluminação de LED a energia solar. Quer dizer, vamos dotar os municípios que estão recebendo esses portos com uma mini estrutura portuária muito adequada para essas comunidades”, reforçou Carlos Henrique Lima, secretário titular da Seinfra.

As 21 estruturas já entregues pelo governo estadual contemplam áreas e comunidades dos municípios de Autazes, Careiro, Tapauá, Boa Vista do Ramos, Maués, Anamã, Barcelos, Nova Olinda do Norte, Barreirinha, Nhamundá, Parintins, Humaitá, Alvarães, São Paulo de Olivença, Manicoré, Benjamin Constant, Jutaí, Juruá e Tefé.

As outras quatro já concluídas serão destinadas, segundo o governador Wilson Lima, para os municípios de Uarini, Beruri, Atalaia do Norte e Urucurituba. As demais seis que estão em construção ainda terão seu destino definido pelo Governo do Amazonas.

“Fui eleito na condição de governador para cumprir uma missão, que é ajudar quem mais precisa, dar condições, principalmente, para o povo do interior para que possa garantir o escoamento da sua produção, para que tenha serviços essenciais, como a questão da iluminação a LED, recuperação do sistema viário, de ramais e vicinais e isso deixa um sentimento de que a gente está no caminho certo”, concluiu o governador.

Terminais Flutuantes entregues aos municípios:

1. Autazes: Comunidade Vila Novo Céu

2. Careiro: Comunidade Purupuru

3. Tapauá: Comunidade Foz do Tapauá

4. Boa Vista dos Ramos: Comunidade Menino Deus do Curuçá

5. Maués: Comunidade Bom Jesus do Canela

6. Anamã: Distrito do Arixi

7. Barcelos: Porto de Moura

8. Nova Olinda do Norte: Porto da Estrada do Curupira

9. Barreirinha: Distrito do Cametá dos Ramos

10. Nhamundá: antigo porto da cidade

11. Parintins: Distrito de Mocambo

12. Humaitá: Porto de Auxiliadora

13. Alvarães: Distrito de Nogueira

14. São Paulo de Olivença: Comunidade Campo Alegre

15. Manicoré: Comunidade Cachoeirinha

16. Manicoré: Comunidade Democracia

17. Benjamin Constant: Comunidade Feijoal

18. Benjamin Constant: Comunidade Filadélfia

19. Jutaí: Porto Copatana

20. Juruá: porto da cidade

21. Tefé: Comunidade do Caimbé

Destino dos Terminais flutuantes prontos para entrega:

22. Uarini: Comunidade Punã

23. Beruri: Comunidade Santa Maria do Pupunha I

24. Atalaia do Norte: Sede

25. Urucurituba: Vila de Tapeaçu

Outras seis em construção:

26, 27, 28, 29, 30 e 31. Destino a definir