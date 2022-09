Wilson reúne 5 mil pessoas em Carauari e anuncia pavimentação das estradas do Gavião e Riozinho

Redação AM POST

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, reuniu 5 mil pessoas em Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), neste domingo,18 de setembro. Ao som do jingle de campanha, a população caminhou com Wilson pelas ruas da cidade, antes de um comício no qual ele assumiu compromissos para novos investimentos no município.

Na próxima gestão, logo no início de 2023, Wilson vai pavimentar duas importantes estradas que vão auxiliar no escoamento da produção rural: Pavão e Riozinho. O Asfalta Amazonas, uma ampliação do Asfalta Manaus, vai chegar ao município para recuperar as ruas de Carauari.

“Eu quero aqui assumir o compromisso de pavimentar a Estrada do Riozinho. Quero assumir um compromisso com vocês sobre uma estrada importante, que é a do Gavião. O projeto já está pronto e até o fim do ano entra em licitação. Ano que vem, no período do verão, a gente começa a obra dessa estrada”, disse o governador.

Wilson tem uma forte relação de proximidade com a população. Na atual gestão, ele visitou o município seis vezes para fazer entregas como um restaurante popular Prato Cheio, que mata a fome de pessoas em situação de vulnerabilidade social. No município, 2,8 mil famílias recebem o Auxílio Estadual permanente, que todos os meses garante R$ 150 para ajudar no combate à pobreza e extrema pobreza.

Na saúde, Wilson investiu R$ 21 milhões, o que permitiu a implantação de uma ala de suporte avançado e outra para a maternidade, com seis leitos e sala de parto no hospital da cidade. O recurso também permitiu a implantação de uma Central de Medicamentos.

Wilson está implantando o Sistema de Abastecimento de Água e, nos próximos dias, começa a modernizar a iluminação pública com a instalação de luminárias de LED.