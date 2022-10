Wilson vai destinar R$ 1 bilhão em crédito, com prioridade para pequenos negócios

Redação AM POST

Ao longo dos próximos quatro anos, o governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), vai destinar R$ 1 bilhão em crédito para fomentar a economia e gerar empregos, conforme Plano de Governo para o novo mandato. Cerca de 60% dos recursos serão destinados ao microcrédito, com limites de até R$ 21 mil. Empreendedores do setor primário, turístico e de negócios de base tecnológica terão prioridade.

Continua depois da Publicidade

A estimativa é que a injeção de recursos por meio da oferta de crédito ajude a criar e/ou manter 255 mil ocupações econômicas, gerando renda. “A nossa prioridade continuará sendo o combate à fome e ações para geração de empregos. E a oferta de crédito é fundamental nesse processo de fomentar o empreendedorismo, gerar emprego e renda”, ressalta Wilson, ao destacar que, em pouco mais de três anos de governo, já destinou R$ 472 milhões em crédito.

Das mais de 49 mil operações de crédito realizadas no governo Wilson, mais de 41 mil foram voltadas ao microcrédito, que reforçaram os pequenos negócios ajudando a criar/manter 123 mil ocupações.

A oferta de crédito também vai contemplar a abertura de uma linha de financiamento de R$ 85 milhões para estimular o uso de Gás Natural Veicular. O objetivo é fomentar o mercado do GNV, como alternativa de combustível limpo e mais barato, fazendo com que também sejam ampliadas as oficinas convertedoras de veículos e de postos que ofereçam esse combustível.